'Вот и 4%': в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете

В США провели опрос относительно того, на ком лежит главная ответственность за разгоревшийся во время встречи президента Украины Владимира Зеленского спор с президентом США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство респондентов возлагают ответственность за отвратительную сцену в Овальном кабинете на Трампа и Вэнса.

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А вот Зеленского драйвером конфликта считают всего 4% опрошенных. Результаты опроса сайта Smerconish.com были показаны в эфире CNN.

Американцев спросили, кто несет большую ответственность за спор в Овальном кабинете, произошедший во время визита Зеленского в США 28 февраля. Участники опроса (в общей сложности проголосовали 112 745 человек) назвали главным виновником случившегося:

Дональд Трамп (50,33%)

Джей Ди Вэнс (41,33%)

Владимир Зеленский (4,34%)

все трое одинаково (4,01%)

Интересно, что именно на уровне 4% оценивал поддержку Зеленского украинцами Дональд Трамп еще до встречи в Овальном кабинете. Тогда же он назвал украинского президента "диктатором".

Опрос проводил сайт американского журналиста Майкла Смеркониша, ведущего собственное шоу на CNN. Он придерживается центристских взглядов и известен тем, что анализирует политические события без демонстрации приверженности той или иной партии.

В то же время сам канал, как считается, пользуется большей популярностью среди избирателей Демократической партии.

Ранее CNN посчитало для Вэнса, сколько раз Зеленский благодарил США за поддержку. Речь идет о десятках публичных выражений благодарности. Именно якобы неблагодарность президента Украины стала ключевой претензией, с которой начал нападки на главу страны-союзницы вице-президент США.

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