Украина сможет стать членом НАТО только после войны – Госдеп США

В Соединенных Штатах Америки придерживаются мнения, что членство Украины в НАТО станет возможным уже после завершения войны, которую развязала против нашей страны Российская Федерация.

Об этом в понедельник, 8 апреля, во время брифинга заявил он спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Укринформ".

"В конце концов, это процесс, который будет продвигаться после завершения этого конфликта", – сказал он.

По словам Миллера, позиция Вашингтона в этом вопросе остается неизменной в течение определенного времени.

Он также рассказал, что вопрос Украины был на повестке дня во время последнего министерского заседания НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, а также на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в конце концов вступит в НАТО, поскольку ее поддержка остается "твердой" среди государств-членов. По его словам, цель Альянса на предстоящем саммите – "помочь построить мост к этому членству".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны статья 5 устава НАТО станет гарантией безопасности для украинцев. По его словам, она обезопасит Украину от повторной агрессии России.

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