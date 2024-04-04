'Украина будет членом НАТО': Блинкен назвал цель членов Альянса на ближайшем саммите

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО, поскольку ее поддержка остается "твердой" среди государств-членов. По его словам, цель Альянса на предстоящем саммите – "помочь построить мост к этому членству".

Соответствующее заявление Блинкен озвучил в четверг, 4 апреля, журналистам в Брюсселе в 75-летнюю годовщину основания НАТО. "Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите – помочь построить мост к этому членству", – цитирует его Reuters.

В частности, глава Госдепа США подтвердил, что вопрос вступления Украины в Альянс будет обсуждаться на саммите, который пройдет в Вашингтоне в июле, передает Deutsche Welle.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины странами-членами НАТО остается "твердой как скала".

В то же время, Блинкен заявил, что США выступают против отправки американских войск в Украину.

"Политика президента Байдена четкая. Американских войск на украинской земле не будет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Блинкен заявил, что Франция и США "привержены единству" в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО. Он также пообещал, что вопрос Украины будет поднят в Брюсселе на встрече министров иностранных дел НАТО.

Кроме того, Блинкен заявил, что Украина переживает "критический момент" в войне с РФ, и призвал обеспечить ее всем необходимым, в частности боеприпасами и средствами ПВО.

Президент Владимир Зеленский 1 апреля провел спецсовещание о работе с НАТО и перспективах Украины на 2024 год. На нес среди прочего обсуждались ожидания от саммита НАТО в Вашингтоне.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина ранее рассказала, что США и Германия являются ключевыми противниками предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО. По ее словам, именно эти две страны не создают возможности для развития диалога.

В конце февраля НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

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