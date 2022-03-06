Украина призвала Совбез ООН ввести миротворцев для охраны объектов критической инфраструктуры

Украина обратилась к Совету безопасности ООН с просьбой о введении миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры в нашей стране.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По его словам, это обращение было сделано после атак и обстрелов российскими оккупантами стратегических объектов, повреждение которых может спровоцировать техногенную и экологическую катастрофу общеевропейского, а то и общемирового масштаба.

"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совбез ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - заявил Сибига.

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Параллельно указом президента Украины 6 марта была создана специальная юридическая группа. Ее основной задачей будет обеспечение исков Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификации их как геноцида украинского народа.

Каковы будут результаты этого обращения, учитывая, что РФ остается постоянным членом Совбеза ООН и наделена правом вето на его решения - покажет время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал международное сообщество рассмотреть исключение России из ООН.

После всего, что это государство творит в последние годы, а особенно - за последние 11 дней на территории Украины - России нет места среди цивилизованных наций.