Украина предлагала Израилю сотрудничество в противодействии иранским дронам: СМИ раскрыли подробности

Украина активно искала пути сотрудничества с Израилем в борьбе с иранскими беспилотниками, которые используются Россией в войне. Однако попытки Киева наладить взаимодействие остались без ответа.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании израильского "12 канала". Согласно публикации, Украина, столкнувшись с многочисленными атаками иранских дронов на своей территории, обращалась в Израиль с предложением о сотрудничестве еще в начале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский даже направил премьер-министру Израилю Беньямину Нетаньяху обломки иранского дрона, сбитого над Украиной, как доказательство террористических угроз. Однако официальный Иерусалим оставил предложения Киева без ответа.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников также выразил готовность к сотрудничеству с израильскими специалистами в области разработки систем противовоздушной обороны для защиты от дронов. Он предлагал израильским инженерам приехать в Украину и обсудить возможности усовершенствования технологий и их испытания в боевых условиях. Однако эти инициативы также не нашли отклика.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью для израильского издания Ynet заявил, что он неоднократно призывал к сотрудничеству в борьбе с иранскими беспилотниками. После недавней атаки дрона Хизбаллы на израильскую военную базу, унесшую жизни четырех новобранцев бригады ЦАХАЛ "Голане", Корнийчук напомнил, что Украина уже предупреждала Израиль об угрозах со стороны иранских дронов.

Несмотря на то, что официальное сотрудничество между странами не было налажено, определенный обмен опытом происходит через неформальные каналы. По данным расследования, воюющие в составе ВСУ израильские военные "передают свои знания и навыки коллегам из Армии обороны Израиля через интернет".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 октября "Хезболла" ударила беспилотниками, вероятно, по месту сбора израильских военных. Ранения получили около 70 человек, пишут СМИ.

В США заявили, что координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана, нанесенную вечером 1 октября. В Вашингтоне уверены, что страна имеет право защищать себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!