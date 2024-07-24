В Польше снова заговорили о Волынской трагедии: как Киев и Варшава искали понимания и почему события являются общей болью

Не так давно, 11 июля 2024 года, в украинском Луцке президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский почтили память жертв Волынской трагедии – одной из самых черных страниц во взаимоотношениях украинского и польского народа. Тогда глава Польши подчеркнул: такие мероприятия помогают двум государствам и двум народам преодолеть бездну и примириться после пережитой боли.

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Однако не прошло и двух недель, как польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш выдал: Польша, конечно, поддерживает борьбу Украины против российской агрессии, но не позволит нашему государству вступить в Евросоюз, "пока не будет решен волынский вопрос". Как Украина и Польша пытались положить конец давним обидам и вражде, почему это до сих пор не удалось, а также почему вообще на Волыни в 1943 году были жестоко убиты десятки тысяч человек и кому выгодно подогревать эту тему сейчас, разбирался OBOZ.UA.

После совместного с Дудой памяти жертв Волынской трагедии 11 июля 2024 года Зеленский написал: "Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!", –– написал 11 июля 2024 года Зеленский.

А Дуда незадолго до того заявлял, что Польша и Украина сближают свои позиции в понимании сложных исторических вопросов.

Правильными словами о единстве и прощении обменивались главы двух государств и годом ранее, в 2023-м.

"Мы ценим каждую жизнь, помним историю и вместе отстаиваем свободу", – написал тогда Зеленский в Telegram.

"Вместе отдаем честь всем невинным жертвам Волыни. Память нас объединяет. Вместе мы сильнее", – вторили украинскому президенту в канцелярии президента Польши.

Однако каждый раз после слов о единении обязательно находится кто-то, кто подтверждает: до обоюдного прощения и примирения еще очень далеко.

В 2024-м этим "кем-то" стал министр обороны Польши. Косиняк-Камыш в интервью 23 июля заявил, что его государство безусловно поддерживает Украину в войне с Россией и отметил, что для Варшавы "конец войны означает только победу Украины", а другие возможные сценарии создают угрозу войны уже для самой Польши.

В то же время не обошлось без ложки дегтя в бочке меда: по словам главы польского оборонного ведомства, Польша поддерживает Украину, насколько может, хотя "в наших отношениях не все идеально из-за нерешенности исторических вопросов". По его мнению, реальная политика должна поставить ультиматум: Варшава не позволит Украине вступить в Евросоюз, если не будет решен "волынский вопрос". То есть пока не будет поставлена точка в спорах по поводу Волынской трагедии, произошедшей в разгар Второй мировой войны на украинских территориях.

Волынская трагедия: история о палачах и жертвах или общая боль двух народов?

Тема Волынской трагедии – одна из противоречивых в украинско-польских отношениях. Наибольшее противоречие состоит в том, кто виноват в смертях людей. Если в Варшаве в преступлении, совершенном в 1943-1944 годах, винят украинцев, то Киев настаивает: в эти страшные годы гибли не только поляки, но и представители украинского народа. Следовательно, извинения должны быть взаимными.

В те года на территории Западной Волыни (современные Волынская, Ровенская, часть Тернопольской области) развернулись массовые этнические чистки как поляков, так и украинцев при участии части воинов УПА, стремившихся добиться независимой Украины (чему препятствовали как СССР, так и Польша), представителей военных отделов ОУН (м), польской Армии Краевой и польских батальонов шуцманшафта, а также советских партизан и собственно украинского и польского населения При этом если бойцов УПА, по воспоминаниям одного из создателей Украинской повстанческой армии Клима Савура, насчитывалось 5-6 тысяч, то со стороны поляков, взаимодействующих с партизанскими отрядами НКВД, людей могло быть еще больше.

Отсчет трагедии на Волыни историки ведут со слома 1942-1943 годов, когда были зафиксированы первые нападения, а завершилась она осенью 1944 года, рассказывал в одном из интервью историк Богдан Гудь.

Предпосылки трагедии, по мнению историка, следует искать в реалиях того времени и событиях предыдущих десятилетий. Так, в 1920-начале 1930-х годов, когда Волынское воеводство еще находилось в составе Польши, из СССР на Волынь просачивались диверсанты, нагнетавшие антипольские настроения среди украинцев с помощью активной коммунистической пропаганды. А еще до того межэтническую ненависть там начала разжигать Русская православная церковь, инспирировавшая деятельность движения "Союза русского народа", или, как называли его в народе, "черной сотни", куда попы московской церкви только на Волыни сагитировали записаться около 2 млн крестьян. Последним импонировал лозунг "черносотенцев": забрать землю у "иноверцев" (то есть поляков) и отдать "русским крестьянам".

На этой почве в 1930-х годах на Волыни вспыхивали крестьянские восстания, которые жестоко подавляли польские власти. Доходило и до казней: к смерти, к примеру, были приговорены пять руководителей антипольского восстания в Ковельском уезде в 1932-м.

С 1935 года, после смерти руководителя Польши Юзефа Пилсудского, это государство взяло курс на укрепление польского элемента: на Волыни решать все чуть ли не украинское население, а поляки. Православных крестьян обращали в католицизм, а православные церкви уничтожали – что также не могло не отразиться на отношениях между поляками и украинцами на Волыни. Поэтому накануне Второй мировой большинство волынян, по воспоминаниям очевидцев, "ждало советов, чтобы зажить той "счастливой" жизнью, которая якобы была в Советском Союзе.

К тому же, на сращиваемую на протяжении многих лет ненависть к полякам и Польше накладывался социальный фактор: крестьяне Волыни воспринимали всех, кто говорил на польском языке, с "панской" Польшей.

Польские документы от июля 1943 г. свидетельствуют: массовые убийства начались на территориях, где сильнейшими были коммунистические влияния. Там же пролилось больше крови. И за 22 месяца оккупации СССР, власть которого порочила Польшу и поляков в глазах местных, на Волыни была сформирована общая атмосфера ненависти. Советские диверсионные отделы также вели активную антипольскую пропаганду и работали над созданием банд, которые орудовали в селах и убивали поляков, говорится в польском документе.

Самые массовые убийства на Волыни пришлись на лето 1943, пиком стали события 11 июля в селе Павловка, где участники погромов убили около 200 поляков в костеле и возле него. Этот день стал днем памяти жертв Волынской трагедии. Руководил этой акцией сотенный УПА Василий Левочко, через год уже переодевшийся в мундир капитана НКВД советской пограничной службы. Его впоследствии убили сами бойцы УПА, устроив на него засаду как на вражеского агента. И таких инфильтрированных советских агентов, согласно документам, в рядах УПА было немало.

Число погибших во время Волынской трагедии до сих пор остается предметом манипуляций. Ведь жестоко убивали тогда на Волыни как поляков, так и украинцев. И польские историки часто умышленно завышают количество убитых поляков, а количество жертв-украинцев – занижают.

Так, в рамках проекта Украинского католического университета исследователи установили на основе свидетельств и церковных метрик, архивных материалов, которые во время Волынской трагедии погибли от 9 до 10 тысяч украинцев. Большая половина из них, считают исследователи, была убита находившимися на немецкой службе поляками.

Польский историк Гжегож Мотыка говорит о 2-3 тысячах украинцев, ставших жертвами Волынской трагедии. Украинский историк Иван Патриляк утверждает, что убитых и замученных украинцев было около 15 тысяч. Тем временем Польский институт нацпамяти утверждает, что количество поляков-жертв событий на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой достигает 100 тысяч.

Инициатор украинско-польского форума историков Александр Зинченко, пытавшийся создать площадку для совместного поиска правды о тех событиях, отмечал : большинство польских историков считают основной причиной этого конфликта "преступную идеологию украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова", иногда добавляя еще две-три "второстепенных" причины. А украинские историки перечисляют 6-7 причин, которые привели к такой кровавой развязке.

"Если хронологически брать все эти причины, то первая – это то, что Польша в 1919 году, не имея ни одного международного мандата, аннексировала Волынь. Мол, это наши некогда исторические территории и безразлично, что только 10% поляков на той Волыни на тот момент жило", – утверждал он, добавляя, что некоторые польские деятели, как Яцек Куронь, это понимали.

В частности, Куронь говорил, что Польша дважды становилась на пути украинской государственности, тогда как у Украины перед поляками такого греха нет.

В то же время Зинченко считает важной предпосылкой трагедии на Волыни "ассимиляционную политику и абсолютно ужасную национальную политику межвоенной Польши в отношении национальных меньшинств".

Как бы то ни было, уже много лет подряд взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон кардинально отличаются. Польская сторона настаивает, что ответственность за преступление, совершенное в 1943-1944 годах на Волыни, несет украинская сторона, украинская же сторона убеждает: вина обоюдна, следовательно и просьбы о прощении должны быть взаимными.

В поисках примирения

На протяжении многих лет Волынская трагедия, как называют ее в Украине, или Волынская резня, как предпочитают именовать эти события в Польше, остается камнем преткновения между двумя государствами. Хотя и Украина, и Польша декларируют стремление поставить точку по вопросу трагических событий 1942-1944 годов.

Каждый год 11 июля, в день памяти жертв Волынской трагедии, президенты Польши и Украины чтят память жертв тех событий в Луцке. Это происходило до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжается в разгар войны.

Так, в 2020 году ко дню памяти жертв Волынской трагедии Посольство Украины в Польше заявило, что украинский народ вместе с польским чествует жертв Волыни, "не деля их на своих или чужих".

"11 июля – общая боль украинцев и поляков. Сегодня вместе с польским народом мы чествуем жертв Волыни, не деля их на своих или чужих. Это была и остается наша общая боль. В межвоенный период, во время и сразу после второй мировой войны, украинский и польские народы переживали драматические бесчеловечные времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомысленность и отсутствие уважения прав граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой почувствовали на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить его господствующей национальности – то есть польской, часто из-за репрессий, пацификации, разрушения храмов и мест их памяти", – говорилось в заявлении.

В посольстве отмечали, что решительно осуждают "любые проявления насилия, ведущие к человекоубийству на этнической почве".

"Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся о безвинно убитых. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские отношения и добрососедские отношения, основанные на взаимоуважении и вере в наше общее европейское будущее", – заявляли тогда дипломаты.

И прощения за эти черные страницы истории взаимоотношений польского и украинского народов каждый год просят президенты независимой Украины, начиная от Леонида Кучмы и завершая Зеленским. Главы государства ежегодно чтят память жертв резни. Президент Украины Петр Порошенко в декабре 2014-го, выступая в польском парламенте, в присутствии президента, премьера и членов правительства Польши попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. А в 2016 он же, возлагая цветы к памятнику жертвам тех событий в Варшаве, преклонил колени.

И этот процесс примирения положили начало более 20 лет назад кардиналы УГКЦ Любомир Гузар и РКЦ Юзеф Глемп. Они назвали формулу примирения между поляками и украинцами в вопросе Волынской трагедии: "уметь прощать и говорить правду".

Ныне покойный уже Гузар еще в 2016-м отмечал: нагнетание ненависти между поляками и украинцами выгодно только России.

"Из этого круга есть выход. Как я уже отмечал, его могут найти мудрые и ответственные люди. Я уверен, что в каждом народе есть мудрые люди, которые имеют силу и моральный авторитет, чтобы сказать: "Остановимся, не будем делать больше глупостей". Я имею в виду людей, которые бы воспитывали молодежь, детей в духе мудрости и любви к ближнему", – говорил тогда архиепископ.

А в начале июня 2016 известные украинцы, в том числе президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества – и через месяц получили ответ от польской элиты. В письме под названием "Братья украинцы", опубликованном в польских СМИ, 40 авторитетных польских общественных, культурных и политических деятелей, в том числе три президента – Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский, – в частности, указано: "...нас радует ваше письмо со знаменательными словами "Прощаем и просим прощения", в котором не уклоняетесь от ответственности за обиды, причиненные полякам в сороковых годах прошлого века. Мы также чтим жертв братоубийственных польско-украинских конфликтов. Спасибо за ваше письмо и просим простить обиды, причиненные нашим братьям-украинцам польскими руками".

Разделяй – и властвуй? Почему пока не удалось положить конец вражде

Однако пока завершить конфликт не удается. В частности, потому, что сейчас, как и в первой половине 20 века, в то, что касается польского и украинского народов, свой нос продолжает пихать Россия. В частности, российская пропаганда не прекращала подогревать эту болезненную для обоих народов тему, раздирая давние раны.

Не отказываются от этого и некоторые политики, в частности в Польше. Если в Украине 11 июля является днем памяти жертв Волынской трагедии, то в Польше решением Сейма с 2016 года отмечается "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Республики Польша".

И поныне в Польше остаются политические силы, которые пытаются превратить тот давний конфликт в остро-политический и активно продвигают вопросы: стоит ли Польше помогать сегодня Украине, если она до сих пор не признала Волынскую трагедию актом геноцида.

В частности, немало присоединяется к этому польская политическая сила "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского, утверждал в 2023 году историк и публицист, инициатор украинско-польского форума историков Александр Зинченко. По его словам, Качиньский в эфире одной из польских радиостанций заявил что-то вроде, что украинцы совершили над поляками более ужасный геноцид, чем немецкие нацисты.

Еще один представитель ПиС, польский историк и сенатор Ян Жарин, в октябре 2015-го заявил, что "украинцы не станут полноценной нацией без осознания того, что Волынская трагедия была геноцидом польского народа", что "Украина не сможет интегрироваться в европейское культурное пространство, если будет прославлять и уважать ОУН-УПА".

Хватало таких "деятелей" и в Украине. Так, 5 июля 2013 в Сейма республики Польши обратились 148 народных депутатов Украины — 118 регионалов, 23 коммуниста и несколько внефракционных — с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа. Одним из инициаторов такого шага стал регионал Вадим Колесниченко, соавтор скандального языкового закона, наделявшего русский язык в Украине статусом официального.

Президент Украины Леонид Кравчук тогда назвал подписантов обращение "предателями украинского народа".

Исцелить раны поможет правда о Волынской трагедии

Находясь в июле 2023 года в поселке Острувки на Волыни, где отряды УПА расстреляли польских жителей, тогдашний премьер Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул: Россия будет пытаться использовать Волынскую трагедию, чтобы рассорить украинцев и поляков, пока обстоятельства тех событий не будут полностью.

"Должны осознавать, что пока не будет до конца установлена и записана история волынского преступления, Россия всегда будет использовать "волынскую карту", чтобы убить клин между поляками и украинцами. А этого нельзя позволить, подчеркнул руководитель польского правительства, потому что сегодня Украина борется также за Польшу и Европу, безопасность и будущее.

Однако вопрос Волынской трагедии в дальнейшем будет открыт, особенно в Польше, пока не будет сказана правда по обе стороны границы относительно этой трагической общей страницы в истории украинцев и поляков, живших на одной волынской земле, считают историки.

Однако многочисленные попытки найти понимание и раскрыть правду, в том числе и благодаря совместной работе историков обеих стран, пока терпят неудачу.

"Это требует еще одного поколения. Потому что ни Украина, ни Польша сейчас не готовы говорить открыто об этих событиях", - отмечал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак .

И пока истина не установлена, пока оба народа не признали свои ошибки и не раскаялись за них – говорить о примирении рано.