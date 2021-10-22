Украина как минимум на неделю остается в 'зеленом' списке ЕС: появились подробности

Украина как минимум на неделю остается в "зеленом" списке Европейского Союза. ЕС на этой неделе не будет вносить изменения в перечень безопасных стран.

Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "На этой неделе не будет никаких изменений в рекомендованном ЕС списке путешествий в безопасные третьи страны с COVID-19. Это означает, что Украина пока остается (в списке. – Ред.)", – написал он.

Журналист добавил, что в Евросоюзе пересмотрят список уже на следующей неделе.

Добавим, что лидеры ЕС хотят сохранить возможность путешествий между странами-членами, несмотря на всплеск коронавируса. Это хотят обеспечить с помощью COVID-сертификатов.

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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Заболеваемость очень быстро растет. Уже в скором времени Евросоюз может исключить Украину из "зеленого" списка. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

По состоянию на утро пятницы, 22 октября, в Украине официально подтверждены 2 725 385 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 23 785 заболевших, из них 1800 – дети. Госпитализировали 5141 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский указал на отсутствие смысла спрашивать о сроках вступления Украины в Европейский Союз, поскольку ответ известен заранее. По его убеждению, говорить о скорой перспективе в этом вопросе пока не приходится.

12 октября в Киеве состоялся 23-й саммит Украина – ЕС, который посетили президент Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с Владимиром Зеленским они подписали ряд соглашений, а также совместное заявление.

В ответ на вопрос украинского лидера Мишель оценил перспективы членства Украины в Евросоюзе, подчеркнув, что в последнее время в решении этого вопроса заметно ускорение.