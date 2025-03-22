Угрожает 10 лет тюрьмы: эксминистра обороны Польши обвиняют в рассекречении военных данных

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак обвиняется в рассекречении планов страны по обороне восточной границы. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Блащак не признал себя виновным и назвал предъявленные против него обвинения безосновательными. Об этом сообщила РАР.

Дело касается публичного обнародования Блащаком в сентябре 2023 года секретного документа министерства обороны за 2011 год, содержавшего часть плана обороны Польши в случае вторжения России.

План назывался "Варта" и заключался в том, что польская армия должна была покинуть границы и отступить за реку Висла, то есть практически сдать 30% территории Польши. За Вислой в течение 10-14 дней планировалось удерживать российские войска до прихода подкреплений НАТО.

Ссылаясь на этот документ, Мариуш Блащак обвинил политиков "Гражданской платформы", находившихся в то время у власти и утверждавших этот документ, в том, что в случае вторжения они планировали защищать страну вдоль Вислы и "отдали бы половину страны напавшему".

"Вы готовили повтор Бучи и Ирпеня и хотели превратить Варшаву в прифронтовый город!" – заявил тогда Блащак.

Обнародование секретного документа вызвало политический скандал в Польше перед парламентскими выборами.

В июле 2024 года бывшему главе Минобороны Мариушу Блащаку сообщили о подозрении в совершении преступления, с политика также сняли неприкосновенность.

По данным прокуратуры, на момент публикации Блащаком части плана "Варта" информация в нем не была должным образом рассекречена.

В пятницу, 21 марта, Блащак пришел в окружную прокуратуру в Варшаве, где заслушал обвинение. Вместе с бывшим министром в здание прокуратуры пришли и другие политики, его однопартийцы из политического блока "Право и справедливость".

После четырехчасового визита в прокуратуру Мариуш Блащак заявил, что считает выдвинутые против него обвинения "безосновательными".

"Рассекречивая эти архивные документы, которые были в Военно-историческом кабинете, моей главной целью было сделать так, чтобы линия Висла не вернулась. Чтобы каждый клочок польской территории защищали воины польского войска", – заявил Блащак.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2023 года действующий в то время министр обороны Польши Мариуш Блащак обнародовал секретные документы, содержащие план обороны Польши в случае вторжения России. На основе этих документов партия "Право и справедливость" обвинила бывшее правительство Польши в планах отдать в оккупацию треть страны в случае нападения РФ. Такой план был утвержден еще в 2011 году.

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