Планировали сдать треть страны в оккупацию: в Польше обнародовали планы бывшего правительства

Бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию полстраны в случае нападения России. Такой план был утвержден еще в 2011 году.

Об этом сообщила правящая партия "Право и справедливость" в Twitter. Политическая сила накануне выборов обнародовала ролик, в котором показала секретный документ Министерства обороны 2011 года, содержащий план обороны Польши в случае вторжения России.

План заключался в том, что польская армия должна была покинуть границы и отступить за реку Висла, то есть практически сдать 30% территории Польши. За Вислой в течение 10-14 дней планировалось удерживать русские войска до прихода подкреплений НАТО.

Видео дня

Так, в видеодействующем министре обороны Мариуше Блащаке утверждается, что еще в 2011 году тогдашний глава Минобороны Богдан Клих утвердил план обороны от возможного вторжения России. Он предполагал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней противник выйдет на правый берег реки Висла, протекающей через центр страны, в частности в Варшаве.

В видео приведены фотографии фрагментов этого плана по обороне страны. Их подлинность подтвердил бывший польский генерал Мирослав Ружанский.

Это видео в значительной степени дискредитирует главных политических конкурентов правящей партии "Право и справедливость" из "Гражданской платформы" Дональда Туска (премьер-министр Польши 2007-2014) и подрывает доверие к этой политсиле, члены которой утверждали план обороны.

"Гражданская платформа" сердится, что мы раскрыли их планы передать половину Польши в руки врага... Вы готовили повтор Бучи и Ирпеня и хотели превратить Варшаву в прифронтовый город!" - отметил Блащак.

Этот политический скандал произошел в Польше на фоне предстоящих парламентских выборов. В них участвует как действующая правящая партия "Право и справедливость", так и "Гражданская платформа".

Выборы пройдут 15 октября 2023 года. На них будет избрано 560 членов Национального собрания (парламента) – 460 депутатов Сейма (нижняя палата) и 100 членов Сената (верхняя палата).

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