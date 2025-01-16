Минобороны Германии решило выйти из соцсети Илона Маска

Министерство обороны Германии официально объявило, что прекращает активно постить свои сообщения в соцсети Х, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Но ведомство оставляет за собой право делать в X "уведомление в исключительных случаях".

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Об этом министерство ФРГ заявило на собственном сайте. Кроме Х-канала ведомства, будут остановлены X-каналы генерального инспектора, подчиненных подразделений, а также главный X-канал Бундесвера.

"Основная причина такого решения в том, что, по оценке Федерального министерства обороны, фактический обмен аргументами в этой сети становится все более усложненным", - заявило оборонное ведомство.

В то же время Минобороны ФРГ "будет альтернативно использовать канал WhatsApp для информирования, например, о соответствующих назначениях и решениях министра, а также о новостях министерства".

В министерстве также напомнили, что есть другие каналы для распространения информации, включая Instagram и YouTube.

"Социальные сети сами собой не могут удовлетворить все потребности министерства в коммуникации. Поэтому для обеспечения прозрачной и широкой коммуникации в бизнес-сфере в будущем по-прежнему министерство будет выбирать разные формы коммуникации и каналы распространения", - пояснили в министерстве.

Этому предшествовал цикл политических материалов, которые Маск активно продвигал в своей сети. Поскольку контент Маска был политически заангажирован, правительство Германии выразило опасение, что сеть Х "искажает политический дискурс".

Как сообщал OBOZ.UA, после этого сразу 60 научных и исследовательских учреждений Германии и Австрии объявили, что уходят из соцсети X. Вместе с вузами из Х вышли немецкий профсоюз педагогов GEW и Федеральный суд правосудия.

Еще раньше, но по той же причине один из самых титулованных клубов Германии, бременский "Вердер", также объявил о том, что покидает соцсеть Х.

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