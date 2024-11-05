Удары были нанесены с воздуха: ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки 'Хезболлы' в Сирии

Армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по разведывательному штабу "Хезболлы" на территории Сирии. В результате воздушной операции был ликвидирован руководитель разведки террористической организации Махмуд Мохаммед Шахин.

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Под атакой оказался центральный разведывательный орган "Хезболлы", отвечающий за оценку разведданных, руководство разведывательной деятельностью, а также возможности сбора и обнаружения разведданных. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Разведывательный филиал "Хезболлы" в Сирии включает независимую сеть сбора, координации и оценки разведданных под прямым командованием главы разведки Хасана Али аль-Заимы. Этот террорист и главаря разведывательного отделения "Хезболлы" в Сирии Махмуд Мохаммед Шахин были ликвидирован в ходе удара.

Израильские военные отметили, что Махмуд Мохаммед Шахин занимал различные должности в "Хезболле". В штаб-квартире разведки он занял должность главы сирийского отделения в 2007 году. За эти годы террорист приобрел опыт и установил тесные рабочие отношения с сирийским режимом и официальными лицами, связанными с Ираном.

Махмуд Мохаммед Шахин руководил разработкой и развертыванием возможностей разведки и противовоздушной обороны в координации с различными частями иранских сил. В ЦАХАЛ подчеркнули, что Шахин был значимой фигурой в региональном сотрудничестве, и его устранение представляет собой дальнейшее ухудшение разведывательных возможностей "Хезболлы".

Стоит отметить, что за последние недели Армия обороны Израиля значительно ослабила разведывательный штаб "Хезболлы", уничтожив активы военной разведки в Ливане и нанеся ущерб возможностям организации по сбору разведывательной информации. При этом ракетные удары по военной разведке "Хезболлы" в Сирии еще больше способствует операциям ЦАХАЛ в Ливане, подрывая разведывательные возможности террористической организации.

Напомним, в Ливане ликвидировали командира подразделения беспилотников террористической группировки "Хезболла" Али Бараката. Операцию осуществила Армия обороны Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября Армия обороны (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) заявили о ликвидации Изз ад-Дина Касаба – члена политбюро террористической организации ХАМАС. По его машине в районе города Хан-Юнис в секторе Газа ударил БПЛА.

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