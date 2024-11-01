В результате удара Израиля по сектору Газа уничтожен член политбюро ХАМАСа: за что он отвечал

Армия обороны (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) организовали ликвидацию Изз ад-Дина Касаба – члена политбюро террористической организации ХАМАС. По его машине в районе города Хан-Юнис в секторе Газа ударил БПЛА.

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Пресс-служба израильских военных сообщила, что Изз ад-Дин Касаб руководил "отделом национальных отношений", отвечал за стратегические и военные отношения ХАМАСа с другими местными группировками. Террорист "обладал определенными полномочиями при принятии военных решений", был причастен к организации терактов в Израиле.

Вместе с ним в транспортном средстве находился его помощник Иман Айш. Последний также ликвидирован.

"Касаб был одним из последних высокопоставленных членов политбюро ХАМАСа, остававшихся в живых на территории сектора Газа", – подчеркнула пресс-служба.

Он является высшим должностным лицом ХАМАСа, убитым в результате израильской операции после ликвидации 16 октября 2024 года Яхьи Синвара – лидера этого палестинского радикального исламистского движения.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 октября заявил об "открытости" к переговорам о краткосрочном перемирии с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Временное прекращение огня с обеих сторон предполагает двусторонний обмен заложниками.

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