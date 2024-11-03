Армия Израиля ликвидировала террориста 'Хезболлы' Али Бараката, отвечавшего за атаки ударными дронами

В Ливане ликвидирован командир подразделения беспилотников террористической группировки "Хезболла" Али Баракат. Операцию осуществила Армия обороны Израиля.

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Это признала пресс-служба ЦАХАЛ. В Telegram-канале военных сообщается, что Баракат был ликвидирован ударом из воздуха.

Террорист был "важным источником знаний" в воздушных силах "Хезболлы", известных как Подразделение 127, которое отвечает за атаки беспилотников и крылатых ракет на Израиль.

Он больше 10 лет занимался планированием и проведением дроновых обстрелов, а также участвовал в разработке КР и БПЛА.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать против воздушного подразделения "Хезболлы", уничтожая его боевиков и демонтируя его террористическую инфраструктуру", – подытожили в ЦАХАЛ.

Тем временем в Defence Blog отметили, что израильские военнослужащие начали использовать FPV-дроны для нанесения точечных ударов по позициям и технике "Хезболлы" в Ливане.

"Хотя этот подход до сих пор имел ограниченное применение, тактические преимущества такой технологии могут подтолкнуть к дальнейшей интеграции в военные операции Израиля, поскольку напряженность в регионе сохраняется", – указал главред и основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября Армия обороны (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) заявили о ликвидации Изз ад-Дина Касаба – члена политбюро террористической организации ХАМАС. По его машине в районе города Хан-Юнис в секторе Газа ударил БПЛА.

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