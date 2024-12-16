Удачное прикрытие: российские спецслужбы вербуют жителей оккупированной части Украины для шпионажа и диверсий в Европе

С временно оккупированных территорий продолжают выезжать не только украинцы, которые долгое время не могли оттуда вырваться, но и сторонники России. Причем последние едут в страны Евросоюза не по паспорту РФ, а по украинскому, который они сохранили в том числе и для этой цели. И те и другие для сотрудников российской разведки являются объектами для вербовки.

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"Облава" на границе

Россия делает все, чтобы прервать оказание военной помощи Украине, а для этого российские СВР и ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ) активно вербуют для выполнения преступных задач в том числе и жителей оккупированных территорий.

А выбрать, как говорится, есть из кого. Среди более чем четырех миллионов наших сограждан, получивших за границей временную защиту, более 20% – это взрослые мужчины. Часть из них выехали через Россию в ЕС – конечно же, использовав украинские документы.

Собеседник OBOZ.UA поделился своим опытом выезда в Германию.

"Я долгое время, еще до начала полномасштабного вторжения, не мог выехать за границу. Жил с бабушкой, я сирота, она меня одна растила. Оставить ее попросту не мог. Заочно учился компьютерному дизайну, начал понемногу зарабатывать – прокормиться мы могли, но обстановка вокруг, конечно же, угнетала. Да и большинство друзей еще в 2014-2015 годах выехали в Днепр, Киев… Только общение с ними в мессенджерах и спасало. Несколько раз я приезжал в столицу, гостил у друзей, и это было глотком свежего воздуха. Когда бабушка умерла, я решил поискать работу в столице", – рассказал Олег.

Чтобы сэкономить деньги, парень поселился в хостеле и устроился на стройку: "Я радовался, что пусть сейчас и трудно, но уже хотя бы видно просвет. А в один из дней со мной связалась соседка, рассказала о пожаре в соседней квартире, который зацепил и мою... Пришлось собираться и ехать в Донецк – я же собирался впоследствии продать жилье. Там меня и застала эпидемия COVID-19: работа в Киеве стала на паузу, плюс ко всему закрылись хостелы. Да и с передвижениями стало очень трудно. В общем, я снова застрял в оккупации".

В первые же дни полномасштабного вторжения РФ парень уже понимал масштаб происходящего, а также то, что ему надо быстрее уезжать. С ним как раз связалась двоюродная тетка и предложила приехать к ней в Германию.

"С большим трудом, нервно, но спустя несколько месяцев мне это удалось. Добирался несколько суток, через Россию. На границе пришлось выдержать самый настоящий допрос ФСБшников и еще пары неизвестных. Честно говоря, я сначала удивился: обычно такие "бдительные" меры в отношении тех, кто въезжает в РФ, а тут выезд. Но потом понял, что меня так прощупывали, пытались завербовать. Интересовались лояльностью к России, расспрашивали, что я думаю о "СВО" и зачем мне в Германию. Я ответил, что нужна операция на глазах и что там мне ее оплатят родственники – у меня действительно есть проблемы, так что не сильно соврал. Также "фесы" выясняли, кто у меня остался в "ДНР" – были недовольны, что никого. Намного позже я понял почему", – поделился дончанин.

По его словам, еще "службистов" интересовало сколько именно он планирует находиться в Германии, есть ли там сейчас друзья или знакомые и не нужна ли кому-нибудь из них работа.

Знакомые Олега, которые выезжали после него, рассказали парню, что на российской границе сотрудники, судя по всему разведки, практически прямым текстом предлагали помочь с работой в Польше и Чехии. Причем преподносили это как "искреннее сопереживание" и "желание помочь".

Ставка на деньги

По мнению собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, в том, что российские спецслужбы пытаются вербовать наших граждан, которые до выезда жили на оккупированной территории, нет ничего удивительного.

"Они пользуются тем, что к украинцам в странах ЕС преимущественно хорошее отношение – в отличие от граждан РФ. Расчет тех же ГРУшников на то, что жители Крыма, Донецкой или Луганской областей с большой долей вероятности могут быть лояльны к России, ну, или хотя бы "нейтральны". Есть такая прослойка, любимая фраза ее представителей – "я вне политики", – поделился офицер.

Большая удача для российских разведчиков – найти среди "беженцев" тех, кто ненавидит Украину. А выезжают в Европу, к сожалению, и коллаборанты, которые спустя некоторое время жизни в оккупации решили отправиться за хорошей жизнью. Причем воспользовавшись при этом украинским паспортом.

"Часть таких "украинцев" россияне отслеживают по комментариям в социальных сетях, связываются с ними, заводят разговор. Дальше уже дело техники. Но идейность тут не главное, скорее она как "трамплин" – главную роль тут играет финансовое вознаграждение", – говорит украинский офицер.

Что касается того, какие именно задачи могут выполнять завербованные российскими спецслужбами "украинцы" – тут вариантов много. Это и отслеживание переброски военных грузов к украинской границе, и наблюдение за военными базами, где, например, проходят обучение защитники Украины и др.

"Вся эта информация очень чувствительна и очень интересует Россию. Она используется для того, чтобы в первую очередь повлиять на оказание помощи нашей стране, а также дестабилизировать ситуацию в странах – партнерах Украины", – говорит сотрудник разведки.

Россия использует жителей оккупированных территорий и для диверсий. Например, 26-летний мужчина родом с Донбасса (он имеет как украинское, так и российское гражданство) был задержан в муниципалитете Руасси-ан-Франс на севере Франции. Его арестовали после того, как он случайно взорвал перекись ацетона при попытке создать самодельное взрывное устройство. В его комнате в гостинице, расположенной недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля, во время обыска обнаружили материалы, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства, фальшивые паспорта и стрелковое оружие.

Многие удивлялись, что Россия не стала закрывать свою границу на выезд для беглецов от мобилизации. По мнению западных спецслужб, это было сделано для того, чтобы агенты ее разведки могли незаметно уехать в другие страны. А в том, что у них могут быть украинские паспорта (в том числе и поддельные), сомневаться не приходится. Уж слишком удачное прикрытие.