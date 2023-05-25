Учатся самоотверженно: в Генштабе показали, как австралийские инструкторы тренируют бойцов ВСУ. Фото

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как инструкторы операции "Куду" Сухопутных войск Австралии тренируют уже третью ротацию украинских бойцов. По словам австралийских командиров, украинцы проявляют большую самоотверженность в ходе обучения и быстро осваивают необходимые навыки.

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На странице Генштаба в Facebook были обнародованы фото с учений, которые проходят в рамках учебной операции "Интерфлекс" по базовой общевойсковой подготовке личного состава ВСУ под руководством Великобритании и Северной Ирландии. За пять недель новобранцы закончат курсы, чтобы получить навыки защиты родной страны в условиях реального конфликта.

Бойцов ВСУ готовят квалифицированные инструкторы австралийской армии, которые учат обращению с оружием и стрельбе, боям в сельской и городской местностях, окопной войне и медицинским навыкам для выживания.

Каждый урок построен на опыте украинских военных, воевавших в течение 2022 года, рассказали в Генштабе. Многие новобранцы являются студентами университетов и обычными служащими.

"С первого раза, когда они взяли в руки оружие, их самоотверженность была очевидна. Они хотят учиться", – сказал один из командиров австралийского взвода.

По словам одного из инструкторов, украинские новобранцы на удивление быстро овладевают необходимыми навыками.

"Что меня удивило, так это то, как быстро солдаты усвоили навыки. Они уже сильная команда и стремятся усовершенствовать свои умения. Я считаю, что они работают гораздо лучше, чем мы в нашу первую неделю в учебном центре", – сказал он.

Нынешний набор инструкторов является второй ротацией, участвующей в операции "Куду".

"Когда я услышал, что участвую в операции "Куду", я был очень горд. Это миссия, в которую я верю всем сердцем. Операция "Куду" действительно важна для меня и каждого члена контингента. Мы все верим в миссию. Мы все верим в то, чтобы обеспечить украинцам наилучшую учебу", – сказал австралийский офицер, принимавший участие в операции.

Фото: SGT Andrew Sleeman, Commonwealth of Australia, Department of Defence

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Испанские военные со слезами на глазах провожали украинских защитников, которые возвращались на родину после обучения. В сеть попало трогательное видео момента.

– США и Великобритания планируют обучать летчиков ВСУ на истребителях F-16 уже этим летом. Сейчас идет подготовка учебного аэродрома.

– Португалия также готова обучать украинских летчикв на F-16 и обещает запчасти для этих истребителей.