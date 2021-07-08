Убийство президента Гаити: четырех человек ликвидировали, шестерых задержали

Четырех членов группы, которые напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиз и убили его, ликвидировали. Еще шестерых задержала полиция, они сейчас находятся под стражей.

Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм в четверг, 8 июля, на брифинге по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в Гаити после убийства президента. Представительница ООН также сообщила, что еще одна группа нападавших на президентскую резиденцию оцеплена полицией.

"Четыре члена группы, напавшей на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа предполагаемых преступников, которая спряталась в двух зданиях, они окружены полицией", — заявила Хелен Ла Лайм на брифинге.

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Напомним, в ночь на 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в его резиденции. Вероятно, толчком к совершению преступления стали тотальный голод и очень тяжелое экономическое положение в стране.

Убийство произошло на фоне роста бедности и нестабильности в стране Карибского региона. Вследствие последних лет голода и ежедневных отключенном электричества граждане заявляют, что Гаити сейчас в худшем состоянии за всю историю.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Гаити арестовали двух подозреваемых в убийстве президента.