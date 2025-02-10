У Трампа приостановили мирный план по Украине для консультаций с союзниками по НАТО – The Telegraph
Администрация американского главы Дональда Трампа приостановила реализацию своего мирного плана по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог пообещал провести индивидуальные разговоры с союзниками по НАТО.
Об этом 10 февраля заявило издание The Telegraph. По его информации, Келлог будет выяснять позиции о форме мирного соглашения и о том, какой вклад правительства других стран могли бы внести в этот процесс.
Представитель Трампа будет разговаривать с премьер-министрами и президентами государств НАТО, чтобы "успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон отстранит их от переговоров".
Детали мирного плана, как ожидается, будут озвучены на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Она состоятся 14–16 февраля.
В The Telegraph есть информация, что это будет предложение дальнейшей военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам Украины.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Дональд Трамп считает, что у США уже есть прогресс в переговорах о прекращении войны России против Украины.
– По словам советника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, гарантии безопасности Киеву должны предоставить страны Европы.
– Тем временем Владимир Зеленский допустил возможность переговоров со страной-агрессором РФ. Он был бы готов к этому, если бы имел четкое понимание, что западные партнеры не покинут Украину.
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