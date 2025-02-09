Трамп намерен завершить войну в Украине: Уолц объяснил, кто будет отвечать за гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп хочет остановить российско-украинскую войну. Но гарантии безопасности Украине должны предоставить не Соединенные Штаты, а страны Европы.

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Такое мнение высказал советник американского главы по национальной безопасности Майк Уолц в воскресенье, 9 февраля, в интервью NBC News. Бывший конгрессмен отказался комментировать подробности разговора Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку президентом США прекращения войны в Украине.

Уолц заявил, что после того, как это произойдет, европейским государствам "придется взять на себя ответственность за этот конфликт".

"В плане гарантий безопасности это будет полностью за европейцами", – сказал советник Трампа.

Также он отметил, что глава Соединенных Штатов будет стремиться "возместить" стоимость военной помощи Украине посредством "партнерства с украинцами в плане их редкоземельных металлов, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также покупки наших".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 8 февраля Дональд Трамп заявил, что уже не раз разговаривал с Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны

– 9 февраля в Кремле заявили, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о контактах российского диктатора и американского президента. Там утверждают, что коммуникации между странами возникают "по разным каналам".

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