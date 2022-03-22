У США есть доказательства, что военные РФ умышленно наносили удары по больницам и бомбоубежищам в Украине – CNN

В Пентагоне убеждены, что российские солдаты намеренно наносят ракетные и артиллерийские удары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Администрация президента США Джо Байдена продолжит расследование для выявления доказательств военных преступлений Москвы.

Об этом передает издание CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в составе американского Минобороны. Все результаты проведенных расследований будут предоставлены во время военного трибунала.

"Администрация собирается помочь предоставить доказательства многочисленных расследований, которые ведутся, но мы видим явные доказательства того, что они совершают военные преступления посредством этих неизбирательных и преднамеренных нападений на гражданские объекты и народ Украины", – указано в сообщении.

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Напомним, что в Чернигове оккупанты нанесли удар по опорной больнице, что привело выходу из строя медучреждения с тяжело больными и прооперированными пациентами. В многострадальном Мариуполе врачи лечат больных в подвальных помещениях, опасаясь обстрелов и бомбардировок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США приняли резолюцию, согласно которой президент России Владимир Путин объявлен военным преступником.

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