Российские оккупанты разбомбили больницу в Чернигове, - мэр Атрошенко

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Российская армия совершила сокрушительный обстрел опорной больницы №2 в Чернигове. Медучреждение и без того героически работало в условиях отсутствия электричества, тепла и воды.

Об этом рассказал глава Черниговского городского совета Владислав Атрошенко в эфире телемарафона UA Разом. Он указал, что оккупанты буквально вывели больницу из строя.

"Выбиты все стекла и прооперированы больные лежат в коридорах при температуре +10-11 градусов Цельсия", – сказал Атрошенко.

Отметим, что само здание больницы находится на окраине областного центра, где проходят ожесточенные бои украинских защитников с солдатами противника.

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