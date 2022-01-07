У Путина серьезные проблемы: что говорят на Западе о протестах в Казахстане и почему они сыграют на руку Украине

Вспыхнувшие на западе Казахстана протесты быстро переросли в массовые акции по всей стране и получили политический подтекст. Теперь люди требует не только снижения цены на газ, но и полной отставки властей. Ситуация в стране меняется очень быстро – сначала протестующие добились отставки правительства и захватили Алматы, но уже спустя сутки военные начали "антитеррористическую операцию", жестоко зачищая город.

Ситуацию в Казахстане не оставили без внимания и зарубежные СМИ. Что пишут эксперты и издания об этих событиях – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Журналисты CNN называют митинги в Казахстане самым большим вызовом "лидеру автократии" Касым-Жомарту Токаеву, ведь корни протестов лежат значительно глубже, чем недовольство скачком цен на газ. В стране долгое время царила коррупция, бедность, безработица и низкий уровень жизни. Все эти проблемы усугубились еще больше во время пандемии.

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Главная причина массовых протестов и в Беларуси, и в Казахстане, по мнению немецкой газеты FAZ, заключается в том, что "в обеих странах власть имущие утратили связь с настроениями населения, и гнев протестующих направлен против тех, кто стилизовал себя под "отцов нации".

Как рассказал NYT один из протестующих Мухтар Умбетов, еще одной причиной протестов стало отсутствие демократических реформ. По словам собеседника издания, у жителей Казахстана больше не осталось другого выхода, кроме как протестовать против действий властей.

"Назарбаев и его семья монополизировали все сектора – от банков до дорог и газа. Эти протесты – против коррупции. Все началось с роста цен на газ, но настоящая причина протестов – плохие условия жизни людей, высокие цены, безработица, коррупция", – цитирует издание 55-летнюю участницу протестов Зауреш Шекенову.

CNN подчеркивает, что благодаря природным ресурсам в стране возникла небольшая прослойка "чрезвычайно богатой элиты", в то время как многие простые жители остаются бедными. "Люди сыты по горло коррупцией... Мы хотим, чтобы президент Токаев провел реальные политические реформы или же ушел и провел честные выборы", – отмечает активист движения "Проснись, Казахстан" Дархан Шарипов.

"Экономические проблемы, вызванные пандемией, а также рост цен стали спусковым крючком народного недовольства. Маловероятно, что отставка правительства и снижение цен на энергоносители успокоят гнев улицы. Впереди у Казахстана трудные времена, и неизвестно, к чему они приведут", – прогнозирует журналист газеты Frankfurter Rundschau.

Как написали журналисты The New York Times, протесты в Казахстане произошли "очень не вовремя" для главы РФ Владимира Путина. Издание напоминает, что на следующей неделе намечено сразу три встречи, касающиеся так называемых "гарантий безопасности" по российско-украинскому вопросу.

Более того, протесты угрожают подорвать влияние Москвы не только в этом регионе. Казахстан – уже третья постсоветская страна, которая столкнулась с восстанием против авторитарного, ориентированного на Кремль правительства. Государства бывшего СССР внимательно следят за протестами, так что ситуация в Казахстане может активизировать силы оппозиции за пределами республики.

"После событий в Беларуси летом 2020 года Казахстан стал второй тесно связанной с Россией страной, в которой стабильный авторитарный режим зашатался в мгновение ока", – пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Казалось бы, Нурсултан Назарбаев нашел решение проблемы, которая беспокоит любого стареющего диктатора: как уйти на пенсию и исключить риски мести? Поэтому глава Кремля и другие постсоветские президенты смотрели на Казахстан с большим интересом, пишет The Guardian. Теперь же статуи Елбасы, которые должны были символизировать его наследие, снесены, а восхваление лидера сменилось лозунгами "Старик, уходи".

Протесты в Казахстане – это предупредительный сигнал для Кремля, считает российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, характеризующий власти этой страны как "уменьшенную копию российских". "Нет сомнения, что Кремль не хотел бы видеть пример того, как такой режим начинает говорить с оппозицией и уступать ее требованиям", – отмечает эксперт.

Профессор вашингтонского Университета национальной обороны Эрика Марат констатирует, что протесты начинались мирно, митингующие ни на кого не нападали, но власти в итоге сами спровоцировали эскалацию. "Мы видим это снова и снова на постсоветском пространстве: автократы думают, что они могут запугать демонстрантов водяными пушками, слезоточивым газом и ОМОном", – говорит она.

"Правительство сейчас, естественно, в панике, пытается всякими способами предотвратить дальнейшую эскалацию, но у них это мало получается. Они совершили много тактических ошибок, когда стали применять слезоточивый газ и другие силовые методы против собравшихся людей в разных городах", – подчеркнула эксперт.

Что же касается случаев мародерства, то профессор подчеркивает: это неотъемлемая часть многих больших протестов. "Люди обозлены на власть, на все вокруг. Так что это закономерно. У людей происходит выплеск злости и эмоций. Подобное происходит и в развивающихся странах, и в экономически развитых западных государствах".

Обозреватель немецкого издания DW Андрей Гурков считает, что массовые протесты в Казахстане задвинули на задний план главную геополитическую тему последних недель: пойдет ли Россия на большую войну против Украины? Как бы ни развивались в дальнейшем казахстанские события, они уже снизили опасность крупной военной операции на украинской территории.

"Ведь внезапный взрыв народного недовольства в казавшейся надежно управляемой и вполне стабильной соседней стране должен был как минимум насторожить российскую власть, которая у себя дома весьма нервно реагирует даже на мирные одиночные пикеты. А тут из разных концов Казахстана сплошным потоком идут сообщения и видеокадры, наглядно показывающие, к какому пожару приводит долго накапливающееся народное недовольство верхами", – отмечает он.

По словам Гуркова, Казахстан-2022 после Беларуси-2020 не может не навести российское руководство на мысль, что лучше избегать любых телодвижений, способных спровоцировать нечто подобное на родных просторах. А крупная военная операция с непонятными целями и большим количеством погибших солдат точно способна сыграть роль спускового крючка массовых волнений. Особенно если она повлечет за собой жесткие международные санкции, которые еще больше подхлестнут и так уже стремительный рост цен в стране.

"Всемерное увлечение абсолютно призрачной идеей "вернуть Украину" может обернуться вполне реальной "потерей Казахстана" – одного из немногих оставшихся союзников и интеграционных партнеров России. И это – вторая причина, наряду с возросшими в Москве опасениями внутрироссийской нестабильности, почему нынешние протесты в Казахстане существенно снизили опасность большой военной операции РФ против Украины", – резюмирует он.

Аналогичного мнения придерживается и профессор Марат. Она отмечает, что для Кремля события в Казахстане стали своего рода тревожным сигналом: если у людей накопится недовольство, то любая искра может разжечь пламя. "Это ждет все постсоветские страны – кого-то раньше, кого-то позже", – сказала она в комментарии "Голосу Америки".

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