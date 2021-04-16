У посольства РФ в Праге 'голого Путина' посадили на золотой унитаз. Фото и видео

В столице Чехии Праге у здания посольства России, которое расположено на площади Бориса Немцова, 16 апреля состоялась акция протеста.

Активисты группы "Капутин" установили пьедестал с золотым унитазом и надписью "голый убийца", на который посадили куклу российского президента Владимира Путина, сообщается на странице движения в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Демонстранты протестовали против заключения российского оппозиционера Алексея Навального, нарушения прав человека в России и агрессии РФ против Украины.

Активисты заявили, что "статуя выполнена в духе эстетики путинской мафии с использованием золотого унитаза и ершика".

"Мы хотим выразить свою поддержку простым людям в России и за рубежом и солидарность с жертвами путинского режима. Нынешний режим в России грабит граждан России, наказывает, сажает в тюрьму, пытает или убивает откровенных критиков. Не менее жестоко режим Путина обращается с соседними странами, которых он считает сферой своего имперского влияния", – пояснили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одного из телеинтервью президент США Джо Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также он обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.

Позднее президент Литвы Гитанас Науседа уточнил, что "убийцей" в России является нее только ее лидер, но и вся система.