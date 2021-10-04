У побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти: погибли рыба и птицы. Видео

Около трех тысяч баррелей нефти попали в воды Тихого океана в результате масштабного разлива на побережье Южной Калифорнии. Там погибли рыба и птицы, также отравленная вода попала в экологический заповедник.

Местные власти назвали произошедшее катастрофой, ее причины выясняются. Об этом информирует CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что первые сообщения о разливе поступили утром 2 октября. Он был вызван проломом, связанным с нефтяной вышкой Elly, и простирался от пирса города Хантингтон-Бич (расположен примерно в 65 км к югу от Лос-Анджелеса) до Ньюпорт-Бич – участка побережья, популярного среди серферов и любителей загорать.

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Мэр города Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что речь идет примерно о 126 000 галлонах или 3000 баррелях "черного золота", нефтяное пятно покрыло около 20 кв. км океана.

"Это потенциальная экологическая катастрофа. Наши водно-болотные угодья деградируют, и части нашей береговой линии теперь покрыты нефтью", – сказала она.

К 4 октября нефть проникла в большой экологический заповедник Тальберт-Марш, причинив значительный ущерб. Пляжи в регионе закрыли для купания, на побережье отменили проведение запланированного местного авиашоу.

Там также установили защитные заграждения длиной 625 метров, которые помогают сдерживать и замедлять потоки нефти.

Известно, что нефтяная вышка эксплуатируется Beta Offshore, калифорнийской дочерней компанией Amplify Energy Corporation, расположенной в Хьюстоне. Ким Карр призвала ответственные стороны сделать все возможное, "чтобы исправить эту экологическую катастрофу".

В ответ генеральный директор Amplify Energy Мартин Уилшер заверил, что трубопровод был перекрыт, а оставшаяся нефть откачана. Он сказал, что водолазы все еще пытаются определить, где и почему произошел разлив.

Береговая охрана США в сотрудничестве с местными и государственными агентствами отправила в небо самолеты, чтобы оценить масштабы разлива. А для его ликвидации наняла подрядчиков. Официальные лица заявили, что выясняют причину ЧП и тип нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Канады обнаружили пять видов бактерий, которые способны ускорить разложение нефти, а также мазута и дизельного топлива. Микроорганизмы нашли на территории полуострова Лабрадор в Арктике.