У побережья Индии военный катер врезался в паром: 13 человек погибли. Видео

Индийский военно-морской катер, проходивший испытания в оживленном море у побережья Мумбаи, потерял управление и врезался в паром. Жертвами инцидента стали 13 человек, среди которых и военные, и гражданские.

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ЧП подтвердили представители ВМС и правительства страны. Как передает AFP, паром в результате столкновения перевернулся.

"Врачи констатировали гибель 13 человек", – сказал журналистам главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис, добавив, что более 100 граждан спасли.

Фаднавис высказал соболезнования родным жертв, добавив: "Мы разделяем скорбь их семей".

Паром перевозил пассажиров от "Ворот Индии" (памятника колониальной эпохи на набережной, являющегося символом Мумбаи), до острова Элефанта, популярного туристического места.

"Военно-морское судно, проходившее испытания двигателя, потеряло управление и столкнулось с пассажирским паромом", – говорится в заявлении ВМС Индии. Причиной инцидента, вероятно, стала проблема с двигателем катера.

Среди 13 погибших были один военнослужащий ВМС и два представителя производителя оборудования, принимавших участие в испытаниях.

Два человека с тяжелыми ранениями доставлены в военно-морской госпиталь.

В поисково-спасательных работах участвовали четыре вертолета и 11 кораблей военных; прочесывали воду также четыре катера береговой охраны и полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре в индийском штате Уттаракханд произошла трагическая авария. Автобус, в котором находились 44 пассажира, упал в глубокое ущелье, унеся жизни 36 человек.

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