В Индии автобус упал в ущелье, погибли 36 человек: продолжаются спасательные работы. Видео

В индийском штате Уттаракханд произошла трагическая авария. Автобус, в котором находились 44 пассажира, упал в глубокое ущелье, унеся жизни не менее 36 человек.

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Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC. Инцидент произошел в Марчуле, когда водитель потерял контроль над управлением и транспортное средство упало в канаву глубиной 50 метров.

Отмечается, что спасательные работы продолжаются, пострадавших доставляют в ближайшие медицинские учреждения. Фотографии и видео с места трагедии показывают перевернутый автобус у подножия холма с многочисленными погибшими на месте происшествия.

Правительство штата инициировало расследование обстоятельств аварии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате компенсации: 200 000 рупий (около 2378 долларов) для семей погибших и 50 000 рупий для пострадавших.

Главный министр штата Уттаракханда Пушкар Сингх Дхами также пообещал финансовую поддержку жертвам и их семьям.

Автобусы являются основными средствами транспорта в Индии, особенно для перевозки между малыми городами и отдаленными районами. Однако их операторы часто нарушают правила безопасности и переполняют салон. Это приводит к большому количеству дорожных аварий: ежегодно в Индии погибают около 160 000 человек, что делает эту страну лидером по количеству дорожных трагедий в мире. Основными причинами аварий является превышение скорости и небрежное вождение.

Напомним, в Закарпатской области автомобиль Mazda 6 под управлением 20-летнего парня врезался в дерево. В результате погиб его сверстник-пассажир, еще одна пассажирка и сам водитель с травмами попали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в Кривом Роге водитель легкового авто сбил насмерть мотоциклиста. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места аварии, но его впоследствии нашли в поле: оказалось, что ранее он уже был судим за пьяное ДТП.

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