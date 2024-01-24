'У Пентагона закончились деньги для Украины': Остин призвал участников 'Рамштайна' подстраховать США

Глава министра обороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона сейчас закончились деньги для помощи Украине. По его словам, Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад.

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В этой связи он призвал участников "Рамштайна" подстраховать США. Об этом сообщает АР.

"В США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад", – сказал Остин.

На встрече 50 союзников по поддержке Украины он призвал их "стараться обеспечить Киев жизненно важными наземными системами ПВО и снарядами".

"Я призываю эту группу ("Рамштайн" – ред.) более тщательно изучить (возможности – ред.), чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", – добавил глава Пентагона.

После встречи Селеста Валландер, помощница министра обороны по международным делам, рассказала, что Министерство обороны Украины получает уведомление с передовой о том, что "подразделения не имеют необходимых запасов боеприпасов".

"Это одна из причин, почему мы сосредотачиваемся на необходимости получить ответ от Конгресса относительно закона, где заложены средства на помощь", – добавила Валландер.

Напомним, Федеральное правительство Германии хочет поддержать оборону Украины поставкой вертолетов Sea King Mk41, дополнительных зенитных систем Iris-T и танков Gepard. Такое решение было принято в среду, 24 января, по итогам 18 встречи в формате "Рамштайн".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте, возможно, даже более серьезная, чем была с начала российского вторжения почти два года назад. Ведь Силам обороны многого не хватает, у некоторых подразделений, говорят сами военные, почти не осталось боеприпасов, чтобы защититься от обстрелов армии РФ.

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