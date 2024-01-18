У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС о €50 млрд для Украины еще далеко, но 'это не трагедия'

В правительстве Венгрии продолжают мутить воду по выделению Евросоюзом помощи Украине. У Орбана заявили, что до достижения соглашения с ЕС о новом долгосрочном финансировании еще далеко.

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Такое заявление сделал глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуяш. Его слова цитирует издание Telex.

Представитель правительства сказал, что Будапешт ведет переговоры с Еврокомиссией о финансовой поддержке Украины. Но их позиции очень отличаются, поэтому нет уверенности, что договоренность будет достигнута.

Однако, по словам Гуяша, "это не трагедия". Он отметил, что решение все еще может быть найдено до 2026 года, когда завершаются семилетние финансовые рамки, регулирующие годовой бюджет ЕС.

По его словам, если соглашения Венгрии с ЕС не удастся достичь, остальные 26 членов Евросоюза могут принять решение без Будапешта.

В то же время Гергей Гуяш отметил, что "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе".

Издание напомнило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила 17 января, что она уверена в том, что решение между 27 государствами-членами ЕС найдется.

ЕС планирует договориться о расширении финансовой помощи Украине в ходе встречи лидеров блока в начале февраля. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дальше выступает против.

Напомним, Венгрия согласится разблокировать предоставление ЕС помощи Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет – однако при ежегодном пересмотре финансирования. Дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно позволит Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 января стало известно, что в Европейском парламенте петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС уже собрала необходимое количество подписей.

А 18 января в Европарламенте была принята резолюция, призывающая урезать права Венгрии в ЕС. Кроме того, Европарламент призывает Европейский совет определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС", согласно статье 7.2 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановки права голоса в Совете ЕС.

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