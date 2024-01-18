В Европарламенте была принята резолюция, призывающая урезать права Венгрии в ЕС

Европейский парламент осудил "преднамеренные, постоянные и систематические усилия правительства Венгрии подорвать основополагающие ценности ЕС". За соответствующую резолюцию 18 января проголосовали 345 евродепутатов, 104 высказались "против", 29 – воздержались.

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Об этом говорится на сайте Европарламента. В документе депутаты выражают "озабоченность по поводу эрозии демократии, верховенства права и основных прав человека в Венгрии".

Кроме того, Европарламент призывает Европейский совет определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС", согласно статье 7.2 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Для того чтобы активировать процедуру, нужно единодушное решение 26 лидеров стран-членов, то есть консенсус минус один (за исключением фигуранта – Венгрии).

Евродепутаты также осудили действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, включая пакет помощи Украине, "с полным неуважением и нарушением стратегических интересов ЕС и принципа искреннего сотрудничества".

Европарламент также выразил сожаление по поводу декабрьского решения Еврокомиссии разморозить более 10 миллиардов евро для Венгрии, отмечая, что эта страна "не выполняет необходимые реформы по независимости судебной системы".

Законодатели считают, что меры, необходимые для освобождения финансирования ЕС, должны рассматриваться в комплексе, и платежи не должны происходить порциями, если в какой-либо из отраслей не устранены недостатки.

Евродепутаты выразили сомнение, что правительство Венгрии сможет выполнять свои обязанности во второй половине 2024 года, предупреждая, что если должность президента Европейского совета будет вакантной, эти обязанности лягут на премьер-министра Венгрии во время шестимесячного председательства страны в Совете. Депутаты Европарламента просят Совет найти соответствующие решения для смягчения этих рисков и призывают к реформам процесса принятия решений, чтобы прекратить злоупотребление правом вето и шантаж.

Напомним, 13 января стало известно, что в Европейском парламенте петиция о лишении Венгрии права голоса уже собрала необходимое количество подписей.

Венгрия согласится разблокировать предоставление ЕС помощи Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет – однако при ежегодном пересмотре финансирования. Дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно позволит Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

Также в Евросоюзе готовят "план Б" на случай вето Венгрии о предоставлении финансовой помощи Украине.

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