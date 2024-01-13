Венгрию могут лишить права голоса в ЕС: как это возможно

В Европейском парламенте петиция о лишении Венгрии права голоса уже собрала необходимое количество подписей. Ее могут рассмотреть уже на следующей неделе.

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Об этом рассказал автор петиции, депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа. По его словам, всего за четыре дня документ собрал необходимые 120 подписей.

"Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Обратная связь была мощной, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию", – отметил Сарвамаа.

Петицию подписали представителей разных партий из разных государств-членов ЕС. Сбор новых подписей продолжается. По словам Сарвамаи, "чрезвычайно важно оценить окончательную всеобщую поддержку идеи петиции" на заседании ЕП уже на следующей неделе.

Лишение страны права голоса в ЕП возможно по ч.2 ст. 7 Договора о Евросоюзе. Согласно этой статье, у страны, постоянно нарушающей ценности ЕС, можно временно забрать ряд прав. В их числе и право на голос в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия согласится разблокировать предоставление ЕС помощи Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет – однако при условии ежегодного пересмотра финансирования. Дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно позволит Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

Также в Евросоюзе готовят "план Б" на случай вето Венгрии о предоставлении финансовой помощи Украине.

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