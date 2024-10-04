Личные счета с Россией и ускоренная интеграция Украины в НАТО: чего ждать Киеву от нового генсека Марка Рютте

1 октября 2024 года бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально приступил к обязанностям генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. За время полномасштабной войны Рютте завоевал уверенную репутацию решительного сторонника Украины и ее борьбы против российской агрессии.

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Кроме того, свой первый зарубежный визит в должности главы альянса он совершил именно в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и еще раз подтвердил свою всестороннюю поддержку украинского народа. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Поддержка Украины является главным приоритетом Рютте во главе НАТО

Приступив к выполнению своих должностных обязанностей, Рютте успел отметиться знаковыми заявлениями о поддержке Украины. В одном из них он подтвердил свои приоритеты на новом посту – "Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация. Украина на вершине списка моих приоритетов". В другом заявлении он подтвердил курс на стабильность этой поддержки: "Мы должны поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньше, чем если бы нам напрямую пришлось бороться с Путиным".

Рютте имеет личные причины желать поражения России

В целом назначение Марка Рютте на личностном уровне является большим позитивом для Украины и ее планов интеграции в НАТО. Во-первых, можно отметить, что, как бывший глава правительства Нидерландов, Рютте имеет более активные и свежие политические контакты в Европе и влияние на национальные правительства других стран, что на данном этапе является его преимуществом по сравнению с эксгенсеком НАТО Столтенбергом.

Во-вторых, среди умеренных и аккуратных чиновников Евросоюза и НАТО Марк Рютте ярко выделяется своей радикальностью в вопросе поддержки Украины. Недаром летом 2024 года, когда решалось, кто будет занимать должность нового Генсека НАТО, Соединенные Штаты Америки опасались чрезмерной приверженности Рютте Украине. Однако главным фактором, который обуславливает нового главу альянса приложить все усилия к борьбе с Россией, можно назвать ущерб российскими оккупантами на Донбассе гражданского самолета MH17, где погибли 192 гражданина Нидерландов. С тех пор Рютте стремится привлечь к ответственности не только прямых исполнителей, но и организаторов среди высшего политического руководства Российской Федерации.

Нидерланды были и остаются одними из крупнейших военных доноров Украины

Кроме того, следует отметить рекордную военную поддержку от Нидерландов во времена премьерства Марка Рютте. Фактически такая небольшая страна оказала помощь больше чем Франция или Италия, войдя в топ пятерку военных доноров Украины. В частности, именно от Нидерландов должны поступить 24 самолета F-16, а до того официальный Амстердам передал Украине 5 пусковых ЗРК Patriot, более 250 бронированных машин YPR-765, зенитные пушки, а также САУ PzH 2000 и большое количество другой техники, оборудования, стрелкового оружия, снаряжение и боеприпасов, в том числе радаров, разведывательных БПЛА и т.д.

Кроме того, именно Нидерланды приняли важнейшее участие в проектах восстановления и передачи Украине танков Leopard обоих поколений, а также закупки для ВСУ танков советских образцов у третьих стран.

Перспективы ускорения интеграционных процессов между Украиной и НАТО

Итак, какие предстоящие шаги можно ожидать от НАТО с Марком Рютте во главе? Одной из ближайших задач Североатлантического Альянса может стать создание совместных с Украиной координационных органов для усиления оборонных возможностей нашей страны, в частности таких программ и проектов как NSATU (Помощь НАТО в области безопасности и тренировочных программ для Украины) и JATEC (Совместный центр анализа, обучения и образования) НАТО-Украина).

Во-вторых, одним из своих приоритетов Рютте считает достижение минимального объема военной поддержки от стран-членов НАТО на уровне не менее 40 млрд в год, с постепенным увеличением этой суммы. В-третьих, обсуждается возможность предоставления Украине права назначать на некоторые гражданские и военные должности в штаб-квартире собственных кандидатов. Также речь идет о предоставлении Украине места наблюдателя в Североатлантическом совете (NAC). Следует отметить, что новые члены НАТО – Швеция и Финляндия, в свое время также прошли этот этап сотрудничества с Североатлантическим союзом. Это может свидетельствовать о более активном лоббировании членства Украины в НАТО от нового Генсека.

Поэтому назначение Марка Рютте, а точнее его официальное вступление в должность, безусловно, должно повлиять на рост и стабильность как военно-политической и финансовой поддержки Украины, так и значительно улучшить перспективы ускорения процесса интеграции Украины в НАТО, благодаря его способности лучше влиять на США, чем его предшественник Йенс Столтенберг.