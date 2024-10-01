Рютте заявил, что путь Украины в ЕС должен быть необратимым, и упомянул сбивание рейса МН17

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина на сегодняшний день остается главным приоритетом Североатлантического альянса. По его словам, путь Украины к членству в Европейском Союзе должен быть необратимым.

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Кроме того, он вспомнил сбитый российскими террористами летом 2014 года пассажирский самолет МН17. Об этом Рютте заявил на церемонии по случаю перехода власти к новому генеральному секретарю НАТО.

Отвечая на вопрос о приоритетах на новой должности, Рютте заявил об усилении военной помощи Украине. В этом контексте новый генсек НАТО вспомнил, как российские оккупанты летом 2014 года сбили пассажирский самолет МН17. Рютте подчеркнул, что этот теракт стал для него личным опытом, демонстрирующим, что война выходит далеко за линии фронта.

"Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация. Украина на вершине списка моих приоритетов", – сказал Рютте.

Также он добавил, что среди его приоритетов на должности генсека НАТО будет оборона Альянса. По его словам, военный блок должен тратить больше средств, чтобы повысить коллективную оборону Запада.

Напомним, 1 октября Марк Рютте официально приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберг. Премьер-министр Нидерландов, ушедший в отставку в этом году после рекордных 14 лет во главе правительства, является сторонником Украины и ее борьбы против российской агрессии.

Ранее сообшалось, что в НАТО приняли решение об усилении контроля воздушного пространства Румынии. Для этого Североатлантический альянс задействует самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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