'Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла': Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО и сделал первые заявления

1 октября Марк Рютте официально приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Ушедший в отставку с должности премьер-министра Нидерландов в этом году после рекордных 14 лет во главе правительства Рютте является решительным сторонником Украины и ее борьбы против российской агрессии.

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Он неоднократно выражал свою поддержку военной помощи Украине и подталкивал европейские страны к укреплению оборонных возможностей. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о новом руководителе Альянса и его отношении к Украине.

"В этот исторический день мы прощаемся с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и приветствуем нового секретаря Марка Рютте", – отметили на странице НАТО в соцсети X.

Известно, что церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Рютте выступил на заседании Североатлантического совета и обратился к сотрудникам Североатлантического союза. После этого он даст свою первую пресс-конференцию как новый руководитель организации.

Перед церемонией принятия полномочий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник Рютте заявил, что Украина станет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

"Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", – сказал Рютте.

Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.

"Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону", – подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что, как и Столтенберг, будет строить альянсы НАТО с партнерами по всему миру.

Позиция Марка Рютте по поводу войны в Украине

Рютте четко выражался в поддержку Украины с начала российского вторжения. Его приверженность поддержке украинского суверенитета и независимости отражалась в многочисленных заявлениях во время пребывания в должности премьер-министра. Он призвал к увеличению военной помощи Украине, выступал за расширение санкций против России и укрепление обороны стран НАТО, особенно находящихся на восточном фланге Альянса.

Одной из ключевых задач Рютте в новой должности будет продолжение работы своего предшественника Йенса Столтенберга по сплочению союзников вокруг поддержки Украины.

Рютте также призывает европейские страны сосредоточиться на укреплении обороноспособности континента и не паниковать из-за возможности возвращения Дональда Трампа к власти в США. Его основная цель состоит в том, чтобы европейские страны стали более самостоятельными в вопросах безопасности и обороны.

Еще одна задача нового генерального секретаря НАТО будет включать поиск компромиссов среди стран-членов, являющихся ключевым элементом работы Альянса, где решения принимаются консенсусом. Рютте как опытный политик, возглавлявший коалиционные правительства Нидерландов в течение 14 лет, хорошо приспособлен к этой дипломатической роли.

Биография Марка Рютте

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 в Гааге в многодетной семье. Он получил степень магистра истории в Лейденском университете и со времен студенчества был активен в политической деятельности, возглавляя молодежную организацию Народной партии за свободу и демократию.

После учёбы работал в корпорации Unilever, но продолжал активное участие в политике. В 2010 году стал премьер-министром Нидерландов. Его карьера ознаменовалась не только достижениями во внутренней политике, но и активным участием в международных делах, в частности, в вопросах европейской безопасности и обороны.

Марк Рютте станет новым генеральным секретарем НАТО в ключевой момент, когда Альянс стоит перед новыми вызовами, в частности из-за войны в Украине.

Напомним: Рютте был избран следующим генсеком НАТО 26 июня. Официально он вступит в должность 1 октября 2024 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, у Марка Рютте есть четкая и последовательная политика в отношении Украины. Политик поддерживает наше государство с 2014 года.

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