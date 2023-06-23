'У нас тесная военная граница с Россией': Нетаньяху заявил, что Израиль не будет помогать Украине оружием, и назвал причины

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией". Кроме того, переданное Украине оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля. Он утверждает, что западные противотанковые системы, переданные украинской армии, якобы уже встречаются у израильских границ.

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Об этом Нетаньяху заявил в интервью The Jerusalem Post, опубликованном 22 июня. По его, словам Израиль "находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине".

"Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", – сказал политик.

Во-вторых, по словам Нетаньяху, у Израиля также "есть опасения", что любые системы, переданные Украине, "могут попасть в руки Ирана и быть использованы" против самого Израиля.

"И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны здесь", – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что в Израиле "явно оплакивают трагедию, которая происходит в Украине, эту ужасную гибель людей" и "хотели бы, чтобы это закончилось". По мнению израильского премьера, Израиль "также находится в особой ситуации", когда в будущем сможет "помочь положить конец этому конфликту".

"Я думаю, что сбалансированный подход, которым мы действуем, является правильным. В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть сочувствие, есть помощь гражданской обороне. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, в основном согласно кивают. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем любая из этих стран", – заявил Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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