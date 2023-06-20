Обсудили гуманитарные вопросы: Елена Зеленская встретилась с первой парой Израиля. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита в Государство Израиль встретилась в Тель-Авиве с первой леди страны Михаль Герцог и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Разговор был посвящен гуманитарным вопросам, в том числе помощи пострадавшим от войны детям и проблеме лечения посттравматических состояний.

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Об этом стало известно из пресс-службы Президента Украины. Супруга Главы Украинского государства рассказала о российских ракетных обстрелах украинских городов и ситуации в зоне подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Мы расцениваем подрыв Российской Федерацией этой дамбы как заранее спланированное военное и экологическое преступление против критической инфраструктуры Украины, целью которого является больше жертв и разрушений среди мирного населения. Подрыв дамбы Каховской ГЭС - это экологический и технологический теракт, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия ", – сказала первая леди Украины.

Елена Зеленская акцентировала настоятельную необходимость ликвидации экологических и техногенных последствий российской агрессии.

Первые леди обсудили подробности продолжения сотрудничества в создании Всеукраинской программы ментального здоровья. В ее рамках под патронатом Михаль Герцог украинские специалисты обучаются у израильских коллег по оказанию психологической помощи.

"Около 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической поддержке и помощи. Преодолеть этот вызов только имеющимися силами и навыками психиатров и психологов невозможно. Поэтому одним из приоритетных направлений Всеукраинской программы ментального здоровья является масштабное обучение специалистов первой линии контакта навыков самопомощи и первой психологической помощи, а специалистов специализированного звена – навыков работы с особыми категориями: людьми с ампутациями, пережившими насилие, пленение и пытки. Израильские организации стали надежными партнерами в этом направлении", – сказала супруга Президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества состоялась церемония открытия памятника детям региона, погибшим в результате полномасштабной войны, развязанной Россией. Официальную часть представила первая леди Украины Елена Зеленская, которая во время выступления расплакалась от боли и отчаяния.