Израиль впервые в истории продаст более 200 танков неназванным странам Европы

Две неназванные страны планируют приобрести у Израиля более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3, хранящихся на складах. Такая сделка будет проведена впервые.

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Об этом сообщает местное издание Ynet. В настоящее время соглашение находится на пороге окончательного подписания.

Согласно информации, предоставленной собеседниками журналистов, соглашение находится на пороге окончательного подписания и ожидается, что его стоимость будет составлять несколько десятков миллионов долларов для заказчиков. Отмечается, что, несмотря на такую сумму, она считается незначительной по сравнению с ценами на западные танки.

Предполагается, что поставки танков будут разделены на два этапа. Первый этап будет включать поставку более старых танков Merkava Mk2, которые были приняты на вооружение Израилем в 1990-х годах. Второй этап предполагает поставку более современных танков Merkava Mk3.

Названия стран-покупателей не называются из-за "деликатности" сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может передать Украины системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о "Железном купле".

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