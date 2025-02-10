'У нас отличные отношения': Трамп снова заявил о желании присоединить Канаду к США

Президент Америки Дональд Трамп в очередной раз выразил свое желание присоединить Канаду к США. Он заявил, что это стало бы наиболее выгодным шагом для канадцев.

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Об этом пишет издание The Hill. Трамп подчеркнул, что между народами двух стран существуют отличные отношения, но, по его мнению, став 51-м штатом США, Канада получила бы гораздо больше преимуществ.

"Я люблю народ Канады. У нас отличные отношения, но будь они нашим 51-м штатом, это было бы лучшим, что они когда-либо могли сделать", – сказал лидер США.

Это не первый раз, когда Трамп высказывает такое мнение. Ранее он неоднократно заявлял о своей идее, но канадские лидеры всегда исключали возможность присоединения.

По словам Трампа, "что-то должно измениться" и в течение следующих 30 дней нужно сделать больше после временного приостановления введения пошлин против Канады.

"Я думаю, Канаде было бы гораздо лучше, будь она 51 штатом", – добавил он.

Он также отметил, что США теряют значительные средства из-за экономических отношений с Канадой.

"Потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год через Канаду. И я не позволю этому продолжаться, это слишком много. Почему мы фактически платим 200 миллиардов долларов в год как субсидию Канаде? Если бы они были 51 штатом, тогда меня бы это не беспокоило", – добавил он.

Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о паузе во введении новых пошлин, которые должны были вступить в силу на прошлой неделе. Канада обязалась усилить контроль за северной границей и принять дополнительные меры по борьбе с фентанилом, а также реализовать план пограничного контроля на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать его страну реальна. Он сказал об этом в пятницу, 7 февраля, на экономическом саммите в Торонто. Мероприятие организовали для того, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю, учитывая угрозы Трампа пошлинами.

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