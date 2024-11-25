'У нас еще есть время': экспрезидент Тайваня призвала США прежде всего помогать Украине

США должны приоритетно поддерживать Украину, а затем Тайвань. Соответствующее заявление сделала бывшая президент Тайваня Цай Инвень на Международном форуме безопасности.

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Об этом сообщает Politico. Она отметила, что, несмотря на угрозу со стороны Китая, помощь Украине важнее.

По словам Цай, США должны сделать все возможное для поддержки украинцев, тогда как у Тайваня немного больше времени.

Ее заявление прозвучало на фоне недавних комментариев адмирала Сэмюэла Папаро, который ранее заявил, что поставки оружия Украине влияют на готовность американской армии к потенциальному конфликту в Азии.

"До этого года, когда большинство вооружений были артиллерийскими орудиями и оружием малой дальности, я говорил: "Совсем нет", – подчеркнул Папаро в аналитическом центре Института Брукингса. – Но сейчас, учитывая, что некоторые из Patriot, которые были применены, и некоторые ракеты "воздух-воздух", которые были применены, это съедает запасы".

В то же время Цай подчеркнула, что, несмотря на значительную зависимость Тайваня от военной помощи США, поддержка Украины является ключевой для сдерживания китайской агрессии.

"Победа Украины будет служить эффективным средством сдерживания предстоящей агрессии", – сказала Цай.

За последние восемь лет оборонный бюджет Тайваня вырос на 80%, достигнув $19 млрд в 2024 году. Однако этого оказалось недостаточно для удовлетворения требований избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего увеличить оборонные расходы до 10% ВВП.

Цай избежала прямого ответа на вопрос о возможных закупках нового американского оружия в период нового президентства Трампа, но отметила, что Тайвань ожидает поставки 66 истребителей F-16V до конца года. Она также подтвердила, что США остаются главным поставщиком вооружения для острова.

В то же время, издание отмечает, что в течение последнего года администрация Байдена уверяла, что поддержка Украины не мешает подготовке Пентагона к возможному конфликту с Китаем, частично отвечая на критику союзников Трампа относительно ее влияния на интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайвань мог тайно передать Военно-воздушным силам (ВВС) Украины избыточные зенитно-ракетные батареи HAWK (High Accuracy Weapon Kill). Несмотря на то, что этой американской системе ПВО более 60 лет, это надежные и высокомобильные пусковые установки, эффективно работающие против дронов, крылатых ракет и пилотируемых летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в октябре Китайская армия проводила масштабные военные учения вблизи Тайваня с привлечением авиации и кораблей. В Пекине назвали эти маневры предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня". Обучение Joint Sword-2024B проходили в Тайванском проливе и районах к северу, югу и востоку от острова.

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