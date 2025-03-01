У Илона Маска родился уже 14 ребенок: что известно о матери

У самого богатого человека планеты Илона Маска родился 14-й ребенок. Сына Селдона Ликурга ему родила 39-летняя Шивон Зилис – директор по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск.

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О пополнении в семье Зилис объявила на своей странице в X (Twitter) 28 февраля – в первый день рождения общей с Маском дочери Аркадии. Всего у пары четверо детей – близнецы Страйдер и Азур (3 года), 12-месячная Аркадия и маленький Селдон Ликург.

"Обсудили с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, мы посчитали, что лучше просто рассказать напрямую о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликургусе", – написала Зилис в X.

Она добавила, что Селдон Ликург "сложен как громила" и имеет "крепкое золотое сердце".

Отец Селдона не предоставил никаких других подробностей, ответив на пост Зилис эмодзи в виде сердца.

До рождения близнецов об отношениях Маска и Зилис информации не было, хотя женщина работала в орбите предпринимателя в течение нескольких лет. Она является директором по операциям и специальным проектам в одной из его компаний – Neuralink. Этот стартап производит компьютерные чипы, предназначенные для имплантации в мозг.

Зилис родилась в Онтарио (Канада) и отучилась в Йельском университете, где играла вратарем в женской хоккейной команде. Степень по экономике и философии получила в 2008 году.

Всего пять месяцев назад появились новости о 13-м ребенке Маска. 26-летняя американская писательница, сторонница Республиканской партии Эшли Сент-Клер сообщила, что родила от миллиардера.

"Пять месяцев назад я родила ребенка. Илон Маск – его отец. Раньше я не сообщала об этом, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены это сделать, независимо от вреда, который это нанесет", – написала она.

53-летний предприниматель, по данным СМИ, 14 раз становился отцом:

– Джастин Уилсон в 2002 году родила первенца Александра Неваду. Он умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте десяти недель;

– В 2004 у пары родились мальчики-близнецы, Гриффин и Ксавье. Через два года – тройняшки Кай, Саксон и Дамиан. Все пятеро детей были зачаты с помощью ЭКО;

– 4 мая 2018 года года Маск объявил о рождении сына от канадской певицы Граймс. Пара назвала мальчика X Æ A-12 (но "Æ" и "12" нарушали законы штата Калифорния, поскольку не являлись частью английского алфавита);

– В декабре 2021-го у Граймс и Маска родилась дочь (с помощью суррогатной матери) Exa Dark Sideræl;

– В ноябре того же года Шивон Зилис родила миллиардеру близнецов Азура и Страйдера, которые также были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения. В начале 2024-го у пары родилась дочь Аркадия, пол которой долгое время не раскрывался.

– В феврале 2025-го Сент-Клер заявила, что в конце 2024-го стала матерью 13-го ребенка миллиардера (имя не сообщается). По данным СМИ, она якобы хочет добиться признание отцовства Маска через суд.

– В 2025-м у Зилис и Маска родился сын Селдон Ликург.

Кстати, в июле 2022 года американский изобретатель писал в Twitter: "Делаю все возможное, чтобы помочь справиться с кризисом недонаселения. Падение рождаемости – самая большая опасность, с которой сталкивается цивилизация". В следующем месяце он назвал низкую рождаемость "гораздо большей угрозой для цивилизации, чем глобальное потепление".

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск во время последнего интервью с американским блогером Джо Роганом заявил, что он не нацист, поскольку такие люди совершают геноцид и начинают войны.

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