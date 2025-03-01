'Я не наци': Маск открестился от фашистов и оговорился о подлинной сущности России

Миллиардер Илон Маск во время последнего интервью с американским блогером Джо Роганом заявил, что он не нацист. Поскольку, по его мнению, такие люди совершают геноцид и начинают войны.

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Соответствующим видео он поделился в соцсети Х. Таким образом, он объяснил свое странное поведение с нацистским приветствием, а также дальнейшие обвинения в приверженности нацизму.

"Я надеюсь, что люди понимают, что я не наци. Я просто хочу четко это сказать "Я не наци". Но именно так нацисты и будут говорить! Черт забирай! Что описывает нацистов: вы вторглись в Польшу? И если вы не вторглись в Польшу – то, может, вы и не (нацист. – Ред.). Вы должны совершать геноцид и начинать войны. И если вы этого не делаете… Что плохого в наци – это не их чувство моды или манеры. Война и геноцид – это плохая часть (нацизма. – Ред.), а не манеры и дресс-код", – заявил Маск.

Вместе с тем, миллиардер нечаянно оговорился и о настоящей сути страны-террористки России, которую в последнее время горячо защищает, нападая в соцсети как не на Украину, то на президента Владимира Зеленского. Ведь, если сложить 2+2, то Маск должен увидеть, что Украина, которая по его словам, ведет бессмысленную войну, на самом деле борется с новым нацизмом: ведь именно Россия вторглась в Украину и устроила откровенный геноцид, который почему-то не замечает миллиардер.

Напомним, во время инаугурации президента США Дональда Трампа Маск отметился странным поведением, показав жест, очень похожий на нацистское поздравление "Sieg Heil". Тогда в сети это вызвало возмущение среди пользователей.

Поначалу владелец SpaceX свой жест никак не комментировал, а позже назвал реакцию на него "грязным трюком" оппонентов.

"Честно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. "Каждый – Гитлер" уже слишком надоело", – написал Маск в своем аккаунте в сети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в соцсети Х Илон Маск набросился с критикой на Украину и президента Владимира Зеленского, обвиняя последнего во всех смертных грехах. Однако многие комментаторы не согласились с громкими заявлениями бизнесмена и посоветовали ему лучше изучать историю.

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