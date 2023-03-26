У Байдена "сдержанно" отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии на территории Беларуси – Reuters

Соединенные Штаты Америки довольно сдержанно отреагировали на информацию о потенциальном размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Пока в Вашингтоне не видят никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента Джо Байдена. Таким образом, Белый дом дал понять, что держит руку на пульсе ситуации.

"Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы по-прежнему преданы коллективной обороне альянса НАТО", – прокомментировал ситуацию неназванный чиновник.

Он отметил, что Россия и Беларусь обсуждали подобное соглашение еще в прошлом году и Соединенным Штатам было об этом известно. Таким образом, высокопоставленный чиновник Белого дома дал понять, что Вашингтон держит ситуацию под контролем.

Напомним, что в Евросоюзе тоже скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

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