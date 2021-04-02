У 12-летнего школьника наступила смерть мозга из-за челленджа в TikTok

12-летний школьник из американского штата Колорадо Джошуа Хейлиесус повторил опасный челлендж из TikTok и повредил мозг.

Как сообщает WAGM TV, мальчик решил принять участие в челлендже под названием "блэкаут". Блогерам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание на время записи видео.

За несколько дней до происшествия Джошуа хвастался брату-близнецу, что смог обходиться без воздуха больше минуты.

22 марта брат нашел тиктокера без сознания в ванной со следами асфиксии.

Школьника забрали в больницу, но врачи констатировали смерть его мозга. Скорее всего, мальчик не выживет.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный бьюти-тренд TikTok оказался опасным для здоровья.

Эпиляция лица стала трендом в TikTok, но дерматологи раскритиковали опасную процедуру.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области студенты профессионального колледжа культуры и искусств издевались над своим сверстником, записывая видео в TikTok.

В Луцке школьники ради видео в TikTok устроили танцы на кладбище. Они взобрались на могильные плиты и фотографировались с портретами умерших. Полиция нашла вандалов.