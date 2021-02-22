Популярный бьюти-тренд TikTok оказался опасным для здоровья

В социальной сети TikTok пользователи часто делятся лайфхаками, которые на первый взгляд могут показаться довольно простыми и безопасными в выполнении. Однако это далеко не так.

Мастер шугаринга Стефани, предупредила, что если в домашних условиях удалять нежелательную растительность на теле, то последствия могут быть непредсказуемыми. По ее словам, на онлайн-платформе можно найти много роликов, которые демонстрируют якобы быстрое и безболезненное удаление волос с кожи с помощью специальной пасты. Об этом пишет Dailystar.

"Шугаринг в домашних условиях может привести к болезненным ощущениям и вызвать ожоги, сильные рубцы или опасные инфекции.

Данная косметическая процедура заключается в смешивании сахара и лимона в кипящей воде для получения липкой жидкости. Затем остывшую пасту можно использовать для удаления волос на разных участках тела. Но если температура раствора будет слишком горячей, то это может стать причиной ожогов и серьезных травм", – объяснила специалист.

"Я бы рекомендовала не делать эпиляцию в интимной зоне самостоятельно. Лучше обратиться к обученному эксперту. В крайнем случае, желательно приобрести специальный набор от признанного бренда – этот вариант будет намного безопаснее", – резюмировала девушка.

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