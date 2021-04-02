У 12-річного школяра настала смерть мозку через челендж у TikTok
12-річний школяр з американського штату Колорадо Джошуа Хейліесус повторив небезпечний челлендж із TikTok і пошкодив мозок.
Як повідомляє WAGM TV, хлопчик вирішив взяти участь у челенджі під назвою "блекаут". Блогерам пропонувалося накинути ремінь навколо шиї і затримати дихання на час запису відео.
За кілька днів до події Джошуа хвалився брату-близнюку, що зміг обходитися без повітря більше ніж хвилину.
22 березня брат знайшов тіктокера без тями у ванній зі слідами асфіксії.
Школяра забрали в лікарню, але лікарі констатували смерть його мозку. Найімовірніше, хлопчик не виживе.
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