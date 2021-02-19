Эпиляция лица стала трендом в TikTok: дерматологи раскритиковали опасную процедуру

Дерматологи со всего мира забили тревогу из-за вирусных видеороликов в TikTok, в которых людям делают эпиляцию всего лица "горячим воском".

Об этом сообщает издание BBC. По словам инсайдеров, работники салона практически полностью покрывают лицо клиентов горячим воском, вставляя им ватные палочки в ноздри и закрывая пергаментной бумагой глаза, а затем срывают застывшую смесь вместе с "лишними" волосами (видео смотрите вконце новости).

Одно из целой серии таких видео, а именно нидерландского барбера Реназа Исмаэля, стало вирусным, набрав более 20 млн просмотров. Парикмахер утверждает, что это абсолютно безопасная процедура, однако специалисты в области дерматологии опровергли эту теорию.

"Во-первых, это очень больно. Во-вторых, опасно, поскольку такой способ сильно травмирует кожу лица, а также может вызвать псевдофолликулит", – оставляют свои комментарии врачи.

В Британской ассоциации дерматологов (BAD) отреагировали рекомендацией ни в коем случае не использовать воск для удаления волос из ушей и ноздрей.

Специалисты также потребовали от TikTok ограничивать размещение подобного рода контента или маркировать его предупреждениями или рекомендациями медицинских работников.

Как сообщал OBOZREVATEL: