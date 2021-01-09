Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа: президент отреагировал

Мирослав Семенюк Мир 09:15, 9.01.2021 Обновлено: 09:48, 9.01.2021

Социальная сеть Twitter приняла решение больше не разблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как сообщается в блоге соцсети, аккаунт навсегда заблокирован из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.

Решение принято "после тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами".

После блокировки Трамп опубликовал серию твитов в аккаунте @POTUS, но соцсеть их удалила.

"Нас не заставишь замолчать!.. Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", – написал Трамп.

По его мнению, Twitter не имеет отношения к свободе слова.

"Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире", – добавил президент.

Скрин Twitter
Скрин Twitter

Напомним, ранее доступ к аккаунту Трампа закрыли Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

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