Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа: президент відреагував
Соціальна мережа Twitter ухвалила рішення більше не розблоковувати акаунт президента США Дональда Трампа.
Як повідомляється в блозі соцмережі, акаунт назавжди заблоковано через ризик подальшого підбурювання до насильства.
Рішення ухвалено "після ретельної перевірки останніх твітів, відправлених з акаунта Дональда Трампа, і того, як вони сприймаються в Twitter і за його межами".
Після блокування Трамп опублікував серію твітів в акаунті @POTUS, але соцмережа їх видалила.
"Нас не змусиш замовкнути!.. Я передбачав, що таке станеться. Ми ведемо переговори з різними іншими сайтами, і скоро у нас буде велике оголошення. Ми також вивчаємо можливості побудувати свою власну платформу в найближчому майбутньому", – написав Трамп.
На його думку, Twitter не має відношення до свободи слова.
"Вони займаються тільки просуванням радикальної лівої платформи, де дозволяється вільно говорити одним з найбільш злісних людей у світі", – додав президент.
Нагадаємо, раніше доступ до акаунта Трампа закрили Facebook, Instagram, Snapchat і Twitch.
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