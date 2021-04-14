Туреччина посилить локдаун через майже 60 тисяч хворих на COVID-19 за добу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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Туреччину закриють на локдаун

Туреччина посилить карантинні обмеження з 14 квітня через значне зростання кількості хворих на коронавірус.

Як пише Hürriyet, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що посилені заходи будуть діяти в перші два тижні Рамадану.

Згідно з новими правилами:

  • вводиться комендантська година з 19:00 до 05:00 (раніше вона діяла з 21:00);

  • під час комендантської години заборонені міжміські поїздки, крім невідкладних випадків;

  • громадянам молодше 18-ти і старше 65 років заборонено користуватися громадським транспортом;

  • до кінця місяця Рамадан (до 12 травня) будуть закриті всі місця масових зібрань і заборонено проводити весілля, заручини та інші святкування в закритих приміщеннях;

  • ресторани і кафе працюють тільки на винос.

За даними порталу Worldometer, за минулу добу в Туреччині зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19: 59 187 осіб захворіли, а 273 – померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині зробили 18,7 млн щеплень проти COVID-19, починаючи з 14 січня. Більш 11 млн жителів отримали перші дози, тоді як по другій – понад 7,6 млн осіб.

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