В Турции продолжаются лесные пожары и это уже стало настоящим бедствием, которое там никто не помнит за долгое время. Пожарам способствует жаркая и сухая погода, но многочисленные очаги возгорания говорят о том, что здесь не обошлось без человеческого фактора, а возможно, и умышленных действий, которые можно рассматривать как диверсию. Еще на прошлой неделе прошел ряд сообщений о том, что курдская организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за ряд пожаров, заявив об умышленных поджогах.

Тем не менее, когда эта тема уже конкретно перешла в такую плоскость и начался поиск поджигателей, то в СМИ развернулась дискуссия о том, на самом ли деле это могли делать курды, поскольку до этого за ними не числилось ничего подобного. Проще говоря, в арсенале курдов еще не было замечено тактики выжженной земли и они сами ни разу не брали на себя ответственности за поджоги. А в данном случае, такой широкий фронт действий все же указывает на то, что если это специально разработанная операция, то сделано это опытными людьми, которые наверняка знают как и что делать так, чтобы получить нужный эффект и остаться незамеченными.

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Но вот согласно новым сообщениям СМИ, ситуация постепенно начинает обретать свои более реальные очертания. Так 31 июля, в местные правоохранительные органы обратились бдительные местные жители, заметившие подозрительных людей с сумками в руках, которые шли по лесу рядом с горой Тюнектеп. На вызов приехали полицейские и сотрудники управления по борьбе с терроризмом. Вооружившись биноклями и фототехникой, они стали искать странных "туристов", и через час обнаружили их под опорами канатной дороги, ведущей в гору.

У любителей лесных прогулок проверили паспорта и содержимое сумок, после чего доставили в отделение полиции для тщательного досмотра. После этого, в СМИ поступила информация о задержании двух граждан РФ, которые находились в лесном массиве, недалеко от курортной Антальи. В этом сообщении не указывается гражданство задержанных, но с учетом того, что сообщений о других "туристах" не было, речь идет об одних и тех же людях с российскими паспортами.

И вот уже согласно самым последним новостям, один из двух задержанных, которых подозревают в том, что они устроили пожар путем разжигания травы на дороге в Енисехирском районе Мерсина, был арестован. Согласно заявлению прокуратуры Мерсина, 31 июля было начато расследование по поводу сжигания травы на дороге Д-400 в Енисехирском районе, вызвавшего пожар.

В общем, если подтвердится, что это были действительно россияне, приехавшие в Турцию под видом туристов, то наверное, Анкаре следовало бы сделать вывод о качестве таких отдыхающих уже с новой точке зрения. Мало того, что на любых курортах от этой публики остальные стараются держаться как можно дальше, поскольку хуже быдла, чем это – трудно себе представить, они еще и несут потенциальную угрозу при случае – устроит масштабные теракты.

Так что местным властям все же стоило бы пообщаться с представителями отельного бизнеса, которые подробно расскажут о том, что такое "руссо туристо", чтобы сделать вывод о том, насколько их деньги важнее того репутационного и уже – материального ущерба, которые они несут и могут принести, учитывая эти новые обстоятельства. По крайней мере, туроператоры могли бы серьезно выиграть, если бы изначально при продаже туров как опцию отеля указывали "русских нет". Думаю, что если бы за такие туры была бы небольшая наценка, они пользовались бы особым спросом.

Но в любом случае, если окажется, что хотя бы часть поджогов устроили россияне, то в таком случае надо понять, что это было. Если поджигателями были специально направленные туда диверсанты это – одно дело, а если действительно российские отдыхающие летят в другую страну для того, чтобы вот так отдохнуть, то это – другое дело и наверное, надо гнать эту шоблу со всех курортов, поскольку кроме короны они туда везут еще и такие подарки. Хотя, скорее всего, 20 долларов останутся 20 долларами.

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