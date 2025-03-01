Турция на саммите в Лондоне объявит об идее переговоров Украины и РФ – Reuters

На саммите в Лондоне 2 марта Турция повторит предложение провести мирные переговоры между Украиной и Россией. В Анкаре уверены, что любые будущие мирные переговоры должны включать обе страны.

Видео дня

При этом в Турции поддерживают инициативу США по прекращению огня. Об этом сообщает Reuters.

По информации турецкого дипломатического источника, на встрече европейских лидеров в Лондоне 2 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан повторит предложение Анкары провести мирные переговоры между Украиной и Россией.

При этом в дипломатических кругах напомнили, что Турция провела первые переговоры между сторонами спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что помогло заключить соглашение о безопасном проходе экспорта зерна по Черному морю. На сегодняшний день в Анкаре отмечают, что любой дипломатический процесс должен происходить с участием как Украины, так и России.

Также сообщается, что Анкара поддержала инициативу США по прекращению огня. На саммите в Лондоне глава турецкого МИД проинформирует европейских лидеров об усилиях Турции по поиску "справедливого и прочного мира" в войне. Кроме того, дипломатический источник заявил, что Фидан подтвердит приверженность Анкары территориальной целостности и суверенитету Украины.

Ожидается, что глава МИД объявит, что Турция, которая принимала прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова взять на себя эту роль в предстоящий период, и подчеркнет, что все стороны должны совместно сосредоточиться на долгосрочной региональной безопасности и стабильности, а также экономическом процветании в ходе переговоров.

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Ранее сообщалось, что демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает демонстрировать свои отношения с антиамериканскими силами, несмотря на попытки диктатора Владимира Путина продемонстрировать готовность к переговорам. В частности, накануне руководство РФ провело ряд встреч с китайскими чиновниками, заявляя о "беспрецедентных" высотах в отношениях России и КНР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!