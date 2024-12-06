'Цунами дезинформации': Блинкен осудил поведение Лаврова на Совете министров ОБСЕ

На заседании Совета министров ОБСЕ глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров распространял "цунами дезинформации". Прежде всего, по поводу российской войны против Украины.

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Такое мнение государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте. При этом, по мнению чиновника, российский глава МИД не проявил вежливости выслушать других министров.

"Наш коллега покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы выслушали его. И это очень досадно. Я не стану детально анализировать все, что он сказал, но отмечу только два момента", – отреагировал Блинкен на ложь российского министра.

В частности, он указал на слова Лаврова о "неделимости безопасности".

"Это – правильно, но она не может и не должна быть односторонней улицей, полезной для России, но не для Украины. Давайте не будем обманывать себя и не позволять ему или кому-то другому вводить нас в заблуждение. И это не о безопасности России и никогда не было о ней. Это – об имперском проекте Путина стереть Украину с карты", – добавил Блинкен.

Американский госсекретарь также указал на высказывания самого российского диктатора, сделанные им неоднократно в сторону Украины. Он напомнил, как Путин еще в 2008 году на саммите НАТО говорил, что Украина не государство, а позже в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, утверждал, что россияне и украинцы – это "один народ".

Позже в 2021 году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Путин еще раз отверг идею отдельного украинского народа и нации, а несколько месяцев назад снова называл Украину "искусственным государством".

"Вот о чем идет речь. И так было всегда. И именно поэтому мы должны решительно противостоять этому", – подчеркнул Блинкен.

Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой выбор.

"Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и за нее", – резюмировал американский госсекретарь.

Напомним, что 5 декабря в Мальтийском выставочном центре в Та'Кале началось ежегодное заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Следует отметить, что утром, 5 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед выступлением российского министра Сергея Лаврова.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег из НАТО предоставить Киеву приглашение вступить в Альянс по результатам встречи глав МИД стран-членов блока. Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не следует воспринимать как эскалацию.

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